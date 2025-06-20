- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|USDJPY.pro
|36
|GBPJPY.pro
|29
|GBPUSD.pro
|25
|AUDUSD.pro
|20
|USTECH
|20
|EURUSD.pro
|18
|USDCAD.pro
|12
|EURGBP.pro
|11
|BTCUSD
|10
|AUDJPY.pro
|8
|EURJPY.pro
|8
|USDCHF.pro
|8
|NZDUSD.pro
|7
|US500
|7
|NZDJPY.pro
|6
|XAGUSD
|6
|AUDCAD.pro
|4
|CADJPY.pro
|4
|EURCAD.pro
|4
|EURCHF.pro
|2
|EURAUD.pro
|2
|GBPCHF.pro
|1
|AUDNZD.pro
|1
|XAUAUD
|1
|USDMXN.pro
|1
|US30
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|338
|USDJPY.pro
|78
|GBPJPY.pro
|-38
|GBPUSD.pro
|-89
|AUDUSD.pro
|131
|USTECH
|-476
|EURUSD.pro
|-56
|USDCAD.pro
|-44
|EURGBP.pro
|125
|BTCUSD
|64
|AUDJPY.pro
|9
|EURJPY.pro
|4
|USDCHF.pro
|-82
|NZDUSD.pro
|-23
|US500
|-227
|NZDJPY.pro
|-31
|XAGUSD
|-24
|AUDCAD.pro
|-9
|CADJPY.pro
|-6
|EURCAD.pro
|4
|EURCHF.pro
|0
|EURAUD.pro
|7
|GBPCHF.pro
|4
|AUDNZD.pro
|-2
|XAUAUD
|-2
|USDMXN.pro
|4
|US30
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|USDJPY.pro
|-505
|GBPJPY.pro
|-871
|GBPUSD.pro
|40
|AUDUSD.pro
|-675
|USTECH
|-13K
|EURUSD.pro
|-145
|USDCAD.pro
|-839
|EURGBP.pro
|536
|BTCUSD
|99K
|AUDJPY.pro
|614
|EURJPY.pro
|766
|USDCHF.pro
|-274
|NZDUSD.pro
|-1.2K
|US500
|-1.1K
|NZDJPY.pro
|-1.1K
|XAGUSD
|-93
|AUDCAD.pro
|-863
|CADJPY.pro
|350
|EURCAD.pro
|685
|EURCHF.pro
|0
|EURAUD.pro
|348
|GBPCHF.pro
|100
|AUDNZD.pro
|-121
|XAUAUD
|-49
|USDMXN.pro
|1.4K
|US30
|-4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Coinexx-Live
🔥 Lava Signals – Precision-Focused Forex Alerts Built for Serious Traders 🔥
Lava Signals is a high-performance signal service powered by OverkillFX, our proprietary confluence-based analysis engine. Every trade idea is generated using real-time price action, key technical levels, and smart confluence logic — including Fibonacci zones, market structure breaks, RSI extremes, momentum shifts, trendline interactions, volume spikes, and more.
Unlike noisy, low-confidence services, Lava Signals only calls plays that meet strict multi-factor criteria, ensuring maximum signal clarity and reduced false positives.
✅ Built-in multi-timeframe analysis (M15/H1/H4)
✅ Strict filters for premium-grade trades — no clutter, no spam
✅ Signals backed by real strategy, not random indicators
Whether you're a manual trader or run a copier, Lava Signals delivers professional-grade entries without the fluff.
