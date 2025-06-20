SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Lava Signals
Curtis Petrie

Lava Signals

Curtis Petrie
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -66%
PlexyTrade-Server01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
158 (51.80%)
Loss Trade:
147 (48.20%)
Best Trade:
147.75 USD
Worst Trade:
-306.00 USD
Profitto lordo:
1 953.63 USD (293 132 pips)
Perdita lorda:
-2 299.08 USD (209 570 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (13.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
192.57 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
39.62%
Massimo carico di deposito:
149.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
164 (53.77%)
Short Trade:
141 (46.23%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.13 USD
Profitto medio:
12.36 USD
Perdita media:
-15.64 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-24.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.00 USD (1)
Crescita mensile:
-53.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
441.63 USD
Massimale:
712.38 USD (89.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.30% (712.04 USD)
Per equità:
43.76% (92.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 53
USDJPY.pro 36
GBPJPY.pro 29
GBPUSD.pro 25
AUDUSD.pro 20
USTECH 20
EURUSD.pro 18
USDCAD.pro 12
EURGBP.pro 11
BTCUSD 10
AUDJPY.pro 8
EURJPY.pro 8
USDCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
US500 7
NZDJPY.pro 6
XAGUSD 6
AUDCAD.pro 4
CADJPY.pro 4
EURCAD.pro 4
EURCHF.pro 2
EURAUD.pro 2
GBPCHF.pro 1
AUDNZD.pro 1
XAUAUD 1
USDMXN.pro 1
US30 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 338
USDJPY.pro 78
GBPJPY.pro -38
GBPUSD.pro -89
AUDUSD.pro 131
USTECH -476
EURUSD.pro -56
USDCAD.pro -44
EURGBP.pro 125
BTCUSD 64
AUDJPY.pro 9
EURJPY.pro 4
USDCHF.pro -82
NZDUSD.pro -23
US500 -227
NZDJPY.pro -31
XAGUSD -24
AUDCAD.pro -9
CADJPY.pro -6
EURCAD.pro 4
EURCHF.pro 0
EURAUD.pro 7
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro -2
XAUAUD -2
USDMXN.pro 4
US30 -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
USDJPY.pro -505
GBPJPY.pro -871
GBPUSD.pro 40
AUDUSD.pro -675
USTECH -13K
EURUSD.pro -145
USDCAD.pro -839
EURGBP.pro 536
BTCUSD 99K
AUDJPY.pro 614
EURJPY.pro 766
USDCHF.pro -274
NZDUSD.pro -1.2K
US500 -1.1K
NZDJPY.pro -1.1K
XAGUSD -93
AUDCAD.pro -863
CADJPY.pro 350
EURCAD.pro 685
EURCHF.pro 0
EURAUD.pro 348
GBPCHF.pro 100
AUDNZD.pro -121
XAUAUD -49
USDMXN.pro 1.4K
US30 -4.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.75 USD
Worst Trade: -306 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.93 USD
Massima perdita consecutiva: -24.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
4.00 × 9
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

🔥 Lava Signals – Precision-Focused Forex Alerts Built for Serious Traders 🔥

Lava Signals is a high-performance signal service powered by OverkillFX, our proprietary confluence-based analysis engine. Every trade idea is generated using real-time price action, key technical levels, and smart confluence logic — including Fibonacci zones, market structure breaks, RSI extremes, momentum shifts, trendline interactions, volume spikes, and more.

Unlike noisy, low-confidence services, Lava Signals only calls plays that meet strict multi-factor criteria, ensuring maximum signal clarity and reduced false positives.

✅ Built-in multi-timeframe analysis (M15/H1/H4)
✅ Strict filters for premium-grade trades — no clutter, no spam
✅ Signals backed by real strategy, not random indicators

Whether you're a manual trader or run a copier, Lava Signals delivers professional-grade entries without the fluff.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 22:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lava Signals
30USD al mese
-66%
0
0
USD
183
USD
14
8%
305
51%
40%
0.84
-1.13
USD
89%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.