Curtis Petrie

Lava Signals

Curtis Petrie
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -66%
PlexyTrade-Server01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
158 (51.80%)
Perte trades:
147 (48.20%)
Meilleure transaction:
147.75 USD
Pire transaction:
-306.00 USD
Bénéfice brut:
1 953.63 USD (293 132 pips)
Perte brute:
-2 299.08 USD (209 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (13.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
192.57 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
39.62%
Charge de dépôt maximale:
149.96%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
164 (53.77%)
Courts trades:
141 (46.23%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-1.13 USD
Bénéfice moyen:
12.36 USD
Perte moyenne:
-15.64 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-24.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-306.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-53.52%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
441.63 USD
Maximal:
712.38 USD (89.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.30% (712.04 USD)
Par fonds propres:
43.76% (92.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 53
USDJPY.pro 36
GBPJPY.pro 29
GBPUSD.pro 25
AUDUSD.pro 20
USTECH 20
EURUSD.pro 18
USDCAD.pro 12
EURGBP.pro 11
BTCUSD 10
AUDJPY.pro 8
EURJPY.pro 8
USDCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
US500 7
NZDJPY.pro 6
XAGUSD 6
AUDCAD.pro 4
CADJPY.pro 4
EURCAD.pro 4
EURCHF.pro 2
EURAUD.pro 2
GBPCHF.pro 1
AUDNZD.pro 1
XAUAUD 1
USDMXN.pro 1
US30 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 338
USDJPY.pro 78
GBPJPY.pro -38
GBPUSD.pro -89
AUDUSD.pro 131
USTECH -476
EURUSD.pro -56
USDCAD.pro -44
EURGBP.pro 125
BTCUSD 64
AUDJPY.pro 9
EURJPY.pro 4
USDCHF.pro -82
NZDUSD.pro -23
US500 -227
NZDJPY.pro -31
XAGUSD -24
AUDCAD.pro -9
CADJPY.pro -6
EURCAD.pro 4
EURCHF.pro 0
EURAUD.pro 7
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro -2
XAUAUD -2
USDMXN.pro 4
US30 -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
USDJPY.pro -505
GBPJPY.pro -871
GBPUSD.pro 40
AUDUSD.pro -675
USTECH -13K
EURUSD.pro -145
USDCAD.pro -839
EURGBP.pro 536
BTCUSD 99K
AUDJPY.pro 614
EURJPY.pro 766
USDCHF.pro -274
NZDUSD.pro -1.2K
US500 -1.1K
NZDJPY.pro -1.1K
XAGUSD -93
AUDCAD.pro -863
CADJPY.pro 350
EURCAD.pro 685
EURCHF.pro 0
EURAUD.pro 348
GBPCHF.pro 100
AUDNZD.pro -121
XAUAUD -49
USDMXN.pro 1.4K
US30 -4.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +147.75 USD
Pire transaction: -306 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13.93 USD
Perte consécutive maximale: -24.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PlexyTrade-Server01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
4.00 × 9
🔥 Lava Signals – Precision-Focused Forex Alerts Built for Serious Traders 🔥

Lava Signals is a high-performance signal service powered by OverkillFX, our proprietary confluence-based analysis engine. Every trade idea is generated using real-time price action, key technical levels, and smart confluence logic — including Fibonacci zones, market structure breaks, RSI extremes, momentum shifts, trendline interactions, volume spikes, and more.

Unlike noisy, low-confidence services, Lava Signals only calls plays that meet strict multi-factor criteria, ensuring maximum signal clarity and reduced false positives.

✅ Built-in multi-timeframe analysis (M15/H1/H4)
✅ Strict filters for premium-grade trades — no clutter, no spam
✅ Signals backed by real strategy, not random indicators

Whether you're a manual trader or run a copier, Lava Signals delivers professional-grade entries without the fluff.


Aucun avis
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 22:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
