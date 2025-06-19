- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
101 (38.40%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (61.60%)
En iyi işlem:
1 920.97 USD
En kötü işlem:
-1 593.32 USD
Brüt kâr:
74 826.53 USD (103 099 pips)
Brüt zarar:
-82 532.83 USD (101 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5 239.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 239.71 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
86.92%
Maks. mevduat yükü:
63.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
164 (62.36%)
Satış işlemleri:
99 (37.64%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-29.30 USD
Ortalama kâr:
740.86 USD
Ortalama zarar:
-509.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-10 128.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 128.13 USD (19)
Aylık büyüme:
-2.04%
Yıllık tahmin:
-24.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 313.92 USD
Maksimum:
18 462.88 USD (17.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.15% (18 372.58 USD)
Varlığa göre:
1.55% (1 476.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GDAXI
|96
|EURUSD
|47
|USDCHF
|33
|XAUUSD
|24
|GBPJPY
|21
|USDJPY
|16
|WS30
|15
|AUDCAD
|9
|NDX
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GDAXI
|-3.1K
|EURUSD
|605
|USDCHF
|-530
|XAUUSD
|4.4K
|GBPJPY
|-6.3K
|USDJPY
|-515
|WS30
|-646
|AUDCAD
|-1.2K
|NDX
|-471
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GDAXI
|-5.9K
|EURUSD
|657
|USDCHF
|254
|XAUUSD
|12K
|GBPJPY
|-4.9K
|USDJPY
|103
|WS30
|-101
|AUDCAD
|-131
|NDX
|-401
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 920.97 USD
En kötü işlem: -1 593 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +5 239.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 128.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.86 × 370
|
Darwinex-Live
|1.00 × 4284
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.67 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|1.75 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.33 × 12
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.72 × 285
|
VantageFXInternational-Live
|3.83 × 29
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.47 × 15
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
