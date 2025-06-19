SinyallerBölümler
Sergio Castellon Sardina

NeuroQuant EA

Sergio Castellon Sardina
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 48 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
101 (38.40%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (61.60%)
En iyi işlem:
1 920.97 USD
En kötü işlem:
-1 593.32 USD
Brüt kâr:
74 826.53 USD (103 099 pips)
Brüt zarar:
-82 532.83 USD (101 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5 239.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 239.71 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
86.92%
Maks. mevduat yükü:
63.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
164 (62.36%)
Satış işlemleri:
99 (37.64%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-29.30 USD
Ortalama kâr:
740.86 USD
Ortalama zarar:
-509.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-10 128.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 128.13 USD (19)
Aylık büyüme:
-2.04%
Yıllık tahmin:
-24.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 313.92 USD
Maksimum:
18 462.88 USD (17.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.15% (18 372.58 USD)
Varlığa göre:
1.55% (1 476.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GDAXI 96
EURUSD 47
USDCHF 33
XAUUSD 24
GBPJPY 21
USDJPY 16
WS30 15
AUDCAD 9
NDX 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GDAXI -3.1K
EURUSD 605
USDCHF -530
XAUUSD 4.4K
GBPJPY -6.3K
USDJPY -515
WS30 -646
AUDCAD -1.2K
NDX -471
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GDAXI -5.9K
EURUSD 657
USDCHF 254
XAUUSD 12K
GBPJPY -4.9K
USDJPY 103
WS30 -101
AUDCAD -131
NDX -401
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 920.97 USD
En kötü işlem: -1 593 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +5 239.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 128.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.86 × 370
Darwinex-Live
1.00 × 4284
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.33 × 12
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.72 × 285
VantageFXInternational-Live
3.83 × 29
Binary.com-Server
4.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
4.47 × 15
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 00:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

