SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NeuroQuant EA
Sergio Castellon Sardina

NeuroQuant EA

Sergio Castellon Sardina
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 48 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
262
Bénéfice trades:
101 (38.54%)
Perte trades:
161 (61.45%)
Meilleure transaction:
1 920.97 USD
Pire transaction:
-1 593.32 USD
Bénéfice brut:
74 826.53 USD (103 099 pips)
Perte brute:
-81 494.05 USD (101 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (5 239.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 239.71 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
86.92%
Charge de dépôt maximale:
63.15%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
163 (62.21%)
Courts trades:
99 (37.79%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-25.45 USD
Bénéfice moyen:
740.86 USD
Perte moyenne:
-506.17 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-10 128.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 128.13 USD (19)
Croissance mensuelle:
-2.31%
Prévision annuelle:
-28.07%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 313.92 USD
Maximal:
18 462.88 USD (17.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.15% (18 372.58 USD)
Par fonds propres:
1.55% (1 476.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GDAXI 96
EURUSD 47
USDCHF 32
XAUUSD 24
GBPJPY 21
USDJPY 16
WS30 15
AUDCAD 9
NDX 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GDAXI -3.1K
EURUSD 605
USDCHF 501
XAUUSD 4.4K
GBPJPY -6.3K
USDJPY -515
WS30 -646
AUDCAD -1.2K
NDX -471
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GDAXI -5.9K
EURUSD 657
USDCHF 462
XAUUSD 12K
GBPJPY -4.9K
USDJPY 103
WS30 -101
AUDCAD -131
NDX -401
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 920.97 USD
Pire transaction: -1 593 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +5 239.71 USD
Perte consécutive maximale: -10 128.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.86 × 370
Darwinex-Live
1.00 × 4284
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.23 × 57
XMGlobal-MT5 2
3.33 × 12
AdmiralMarkets-Live
3.72 × 285
VantageFXInternational-Live
3.83 × 29
Binary.com-Server
4.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
4.47 × 15
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 00:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NeuroQuant EA
48 USD par mois
-7%
0
0
USD
93K
USD
20
99%
262
38%
87%
0.91
-25.45
USD
17%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.