Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 33 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 16 ForexTimeFXTM-Live01 0.77 × 13 PrimeCodex-MT5 0.86 × 370 Darwinex-Live 1.00 × 4284 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.67 × 3 Ava-Real 1-MT5 1.75 × 4 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 Alpari-Real01 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.23 × 57 XMGlobal-MT5 2 3.33 × 12 AdmiralMarkets-Live 3.72 × 285 VantageFXInternational-Live 3.83 × 29 Binary.com-Server 4.33 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 4.47 × 15 GBEbrokers-LIVE 4.50 × 2 11 plus...