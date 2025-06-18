SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forex Maxen
Holger Heinz Elias

Forex Maxen

Holger Heinz Elias
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
VantageInternational-Live 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 807
Kârla kapanan işlemler:
2 295 (81.75%)
Zararla kapanan işlemler:
512 (18.24%)
En iyi işlem:
113.00 EUR
En kötü işlem:
-162.54 EUR
Brüt kâr:
4 852.09 EUR (469 173 pips)
Brüt zarar:
-3 585.99 EUR (434 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (53.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
205.25 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
37.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
1 427 (50.84%)
Satış işlemleri:
1 380 (49.16%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.45 EUR
Ortalama kâr:
2.11 EUR
Ortalama zarar:
-7.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-18.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-216.73 EUR (9)
Aylık büyüme:
4.99%
Yıllık tahmin:
60.52%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
491.32 EUR
Maksimum:
524.44 EUR (45.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.30% (522.39 EUR)
Varlığa göre:
69.53% (1 644.54 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 959
GBPUSD 626
EURUSD 522
USDCHF 296
NZDUSD 250
XAUUSD 72
GER40 42
AUDUSD 40
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -146
GBPUSD 616
EURUSD 647
USDCHF 263
NZDUSD 276
XAUUSD -198
GER40 -27
AUDUSD 14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 20K
GBPUSD 22K
EURUSD 17K
USDCHF 12K
NZDUSD 6.9K
XAUUSD -19K
GER40 -24K
AUDUSD -224
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +113.00 EUR
En kötü işlem: -163 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +53.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -18.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tickmill-Live
1.10 × 20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Der Handel erfolgt auf Basis einer mikrostrukturellen Marktanalyse im Minutenbereich (M1), bei der reaktive Kursmuster mit hohen Wahrscheinlichkeiten für kurzfristige Richtungsentscheidungen identifiziert und genutzt werden. Ziel ist es, kleine Preisbewegungen mit hoher Frequenz gewinnbringend auszunutzen – sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten.

Der Ansatz wurde speziell auf fünf der liquidesten Majorpaaren des Devisenmarktes optimiert:

  • EUR/USD

  • GBP/USD

  • USD/JPY

  • USD/CHF

  • AUD/USD

Diese Paare zeichnen sich durch hohe Tickfrequenz, stabile Spread-Strukturen und verlässliche Liquiditätsbereitstellung in den Kernhandelszeiten aus.

Strategische Ausrichtung

Zeitebene: M1

  • Ermöglicht schnelle Reaktion auf Marktdynamik

  • Ideal für Ausnutzung von Mikroschwankungen nach Breakouts oder Retracements

Doppelseitiger Handelsansatz (Buy/Sell)

  • Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden auf denselben Symbolen unabhängig voneinander verarbeitet

  • Dadurch ist eine gleichzeitige Nutzung von Marktvolatilität in beide Richtungen möglich

Indikatorlogik

  • Kombination aus kurzfristigen Volatilitätsfiltern und Trendimpulsgebern

  • Identifikation temporärer Übertreibungen, Range-Rebounds sowie dynamischer Trendwechsel

Vorteile für Signalnutzer

  • Hohe Frequenz und geringe Korrelation zwischen Symbolen ermöglichen robuste Performanceverläufe bei gleichmäßiger Lastverteilung

  • Sowohl in trendstarken als auch in seitwärtsgerichteten Märkten aktiv – durch Rebound- und Breakout-Erkennung

  • Relativ kurze Haltedauern verringern Marktrisiken und Swapbelastungen

  • Automatisierter Handel mit transparentem Risiko pro Trade

  • Ideal für Konten ab 1.000 € mit ECN-Broker (niedriger Spread, 1:100–1:500 Hebel)


Der Ansatz kombiniert schnelle Reaktionsfähigkeit mit algorithmischer Präzision, um im hochfrequenten M1-Marktumfeld stabile Erträge zu erzielen – ohne auf spekulative Großpositionen, Nachkaufstrategien oder undurchsichtige Lot-Steuerung zurückzugreifen. Besonders für kurzfristig orientierte Trader, Signalnutzer oder Copy-Trading-Systeme bietet dieses Setup eine technisch saubere, risikoadjustierte und disziplinierte Alternative zum manuellen Scalping.



İnceleme yok
2025.07.07 04:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 20:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 03:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 08:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 05:54
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 04:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex Maxen
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
4.7K
EUR
26
95%
2 807
81%
100%
1.35
0.45
EUR
70%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.