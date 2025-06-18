- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|959
|GBPUSD
|626
|EURUSD
|522
|USDCHF
|296
|NZDUSD
|250
|XAUUSD
|72
|GER40
|42
|AUDUSD
|40
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-146
|GBPUSD
|616
|EURUSD
|647
|USDCHF
|263
|NZDUSD
|276
|XAUUSD
|-198
|GER40
|-27
|AUDUSD
|14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|20K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|17K
|USDCHF
|12K
|NZDUSD
|6.9K
|XAUUSD
|-19K
|GER40
|-24K
|AUDUSD
|-224
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.10 × 20
Der Handel erfolgt auf Basis einer mikrostrukturellen Marktanalyse im Minutenbereich (M1), bei der reaktive Kursmuster mit hohen Wahrscheinlichkeiten für kurzfristige Richtungsentscheidungen identifiziert und genutzt werden. Ziel ist es, kleine Preisbewegungen mit hoher Frequenz gewinnbringend auszunutzen – sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten.
Der Ansatz wurde speziell auf fünf der liquidesten Majorpaaren des Devisenmarktes optimiert:
-
EUR/USD
-
GBP/USD
-
USD/JPY
-
USD/CHF
-
AUD/USD
Diese Paare zeichnen sich durch hohe Tickfrequenz, stabile Spread-Strukturen und verlässliche Liquiditätsbereitstellung in den Kernhandelszeiten aus.
Strategische Ausrichtung
➤ Zeitebene: M1
-
Ermöglicht schnelle Reaktion auf Marktdynamik
-
Ideal für Ausnutzung von Mikroschwankungen nach Breakouts oder Retracements
➤ Doppelseitiger Handelsansatz (Buy/Sell)
-
Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden auf denselben Symbolen unabhängig voneinander verarbeitet
-
Dadurch ist eine gleichzeitige Nutzung von Marktvolatilität in beide Richtungen möglich
➤ Indikatorlogik
-
Kombination aus kurzfristigen Volatilitätsfiltern und Trendimpulsgebern
-
Identifikation temporärer Übertreibungen, Range-Rebounds sowie dynamischer Trendwechsel
Vorteile für Signalnutzer
-
Hohe Frequenz und geringe Korrelation zwischen Symbolen ermöglichen robuste Performanceverläufe bei gleichmäßiger Lastverteilung
-
Sowohl in trendstarken als auch in seitwärtsgerichteten Märkten aktiv – durch Rebound- und Breakout-Erkennung
-
Relativ kurze Haltedauern verringern Marktrisiken und Swapbelastungen
-
Automatisierter Handel mit transparentem Risiko pro Trade
-
Ideal für Konten ab 1.000 € mit ECN-Broker (niedriger Spread, 1:100–1:500 Hebel)
Der Ansatz kombiniert schnelle Reaktionsfähigkeit mit algorithmischer Präzision, um im hochfrequenten M1-Marktumfeld stabile Erträge zu erzielen – ohne auf spekulative Großpositionen, Nachkaufstrategien oder undurchsichtige Lot-Steuerung zurückzugreifen. Besonders für kurzfristig orientierte Trader, Signalnutzer oder Copy-Trading-Systeme bietet dieses Setup eine technisch saubere, risikoadjustierte und disziplinierte Alternative zum manuellen Scalping.
