Holger Heinz Elias

Forex Maxen

Holger Heinz Elias
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 807
Profit Trade:
2 295 (81.75%)
Loss Trade:
512 (18.24%)
Best Trade:
113.00 EUR
Worst Trade:
-162.54 EUR
Profitto lordo:
4 852.09 EUR (469 173 pips)
Perdita lorda:
-3 585.99 EUR (434 333 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (53.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
205.25 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
37.56%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
1 427 (50.84%)
Short Trade:
1 380 (49.16%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.45 EUR
Profitto medio:
2.11 EUR
Perdita media:
-7.00 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-18.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-216.73 EUR (9)
Crescita mensile:
5.36%
Previsione annuale:
65.15%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
491.32 EUR
Massimale:
524.44 EUR (45.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.30% (522.39 EUR)
Per equità:
69.53% (1 644.54 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 959
GBPUSD 626
EURUSD 522
USDCHF 296
NZDUSD 250
XAUUSD 72
GER40 42
AUDUSD 40
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -146
GBPUSD 616
EURUSD 647
USDCHF 263
NZDUSD 276
XAUUSD -198
GER40 -27
AUDUSD 14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 20K
GBPUSD 22K
EURUSD 17K
USDCHF 12K
NZDUSD 6.9K
XAUUSD -19K
GER40 -24K
AUDUSD -224
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.00 EUR
Worst Trade: -163 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +53.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -18.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tickmill-Live
1.10 × 20
Der Handel erfolgt auf Basis einer mikrostrukturellen Marktanalyse im Minutenbereich (M1), bei der reaktive Kursmuster mit hohen Wahrscheinlichkeiten für kurzfristige Richtungsentscheidungen identifiziert und genutzt werden. Ziel ist es, kleine Preisbewegungen mit hoher Frequenz gewinnbringend auszunutzen – sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten.

Der Ansatz wurde speziell auf fünf der liquidesten Majorpaaren des Devisenmarktes optimiert:

  • EUR/USD

  • GBP/USD

  • USD/JPY

  • USD/CHF

  • AUD/USD

Diese Paare zeichnen sich durch hohe Tickfrequenz, stabile Spread-Strukturen und verlässliche Liquiditätsbereitstellung in den Kernhandelszeiten aus.

Strategische Ausrichtung

Zeitebene: M1

  • Ermöglicht schnelle Reaktion auf Marktdynamik

  • Ideal für Ausnutzung von Mikroschwankungen nach Breakouts oder Retracements

Doppelseitiger Handelsansatz (Buy/Sell)

  • Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden auf denselben Symbolen unabhängig voneinander verarbeitet

  • Dadurch ist eine gleichzeitige Nutzung von Marktvolatilität in beide Richtungen möglich

Indikatorlogik

  • Kombination aus kurzfristigen Volatilitätsfiltern und Trendimpulsgebern

  • Identifikation temporärer Übertreibungen, Range-Rebounds sowie dynamischer Trendwechsel

Vorteile für Signalnutzer

  • Hohe Frequenz und geringe Korrelation zwischen Symbolen ermöglichen robuste Performanceverläufe bei gleichmäßiger Lastverteilung

  • Sowohl in trendstarken als auch in seitwärtsgerichteten Märkten aktiv – durch Rebound- und Breakout-Erkennung

  • Relativ kurze Haltedauern verringern Marktrisiken und Swapbelastungen

  • Automatisierter Handel mit transparentem Risiko pro Trade

  • Ideal für Konten ab 1.000 € mit ECN-Broker (niedriger Spread, 1:100–1:500 Hebel)


Der Ansatz kombiniert schnelle Reaktionsfähigkeit mit algorithmischer Präzision, um im hochfrequenten M1-Marktumfeld stabile Erträge zu erzielen – ohne auf spekulative Großpositionen, Nachkaufstrategien oder undurchsichtige Lot-Steuerung zurückzugreifen. Besonders für kurzfristig orientierte Trader, Signalnutzer oder Copy-Trading-Systeme bietet dieses Setup eine technisch saubere, risikoadjustierte und disziplinierte Alternative zum manuellen Scalping.



Non ci sono recensioni
