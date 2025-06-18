SignauxSections
Holger Heinz Elias

Forex Maxen

Holger Heinz Elias
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 807
Bénéfice trades:
2 295 (81.75%)
Perte trades:
512 (18.24%)
Meilleure transaction:
113.00 EUR
Pire transaction:
-162.54 EUR
Bénéfice brut:
4 852.09 EUR (469 173 pips)
Perte brute:
-3 585.99 EUR (434 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (53.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
205.25 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
37.56%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
1 427 (50.84%)
Courts trades:
1 380 (49.16%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.45 EUR
Bénéfice moyen:
2.11 EUR
Perte moyenne:
-7.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-18.14 EUR)
Perte consécutive maximale:
-216.73 EUR (9)
Croissance mensuelle:
5.36%
Prévision annuelle:
65.15%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
491.32 EUR
Maximal:
524.44 EUR (45.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.30% (522.39 EUR)
Par fonds propres:
69.53% (1 644.54 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 959
GBPUSD 626
EURUSD 522
USDCHF 296
NZDUSD 250
XAUUSD 72
GER40 42
AUDUSD 40
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -146
GBPUSD 616
EURUSD 647
USDCHF 263
NZDUSD 276
XAUUSD -198
GER40 -27
AUDUSD 14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 20K
GBPUSD 22K
EURUSD 17K
USDCHF 12K
NZDUSD 6.9K
XAUUSD -19K
GER40 -24K
AUDUSD -224
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113.00 EUR
Pire transaction: -163 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +53.35 EUR
Perte consécutive maximale: -18.14 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tickmill-Live
1.10 × 20
Der Handel erfolgt auf Basis einer mikrostrukturellen Marktanalyse im Minutenbereich (M1), bei der reaktive Kursmuster mit hohen Wahrscheinlichkeiten für kurzfristige Richtungsentscheidungen identifiziert und genutzt werden. Ziel ist es, kleine Preisbewegungen mit hoher Frequenz gewinnbringend auszunutzen – sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten.

Der Ansatz wurde speziell auf fünf der liquidesten Majorpaaren des Devisenmarktes optimiert:

  • EUR/USD

  • GBP/USD

  • USD/JPY

  • USD/CHF

  • AUD/USD

Diese Paare zeichnen sich durch hohe Tickfrequenz, stabile Spread-Strukturen und verlässliche Liquiditätsbereitstellung in den Kernhandelszeiten aus.

Strategische Ausrichtung

Zeitebene: M1

  • Ermöglicht schnelle Reaktion auf Marktdynamik

  • Ideal für Ausnutzung von Mikroschwankungen nach Breakouts oder Retracements

Doppelseitiger Handelsansatz (Buy/Sell)

  • Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden auf denselben Symbolen unabhängig voneinander verarbeitet

  • Dadurch ist eine gleichzeitige Nutzung von Marktvolatilität in beide Richtungen möglich

Indikatorlogik

  • Kombination aus kurzfristigen Volatilitätsfiltern und Trendimpulsgebern

  • Identifikation temporärer Übertreibungen, Range-Rebounds sowie dynamischer Trendwechsel

Vorteile für Signalnutzer

  • Hohe Frequenz und geringe Korrelation zwischen Symbolen ermöglichen robuste Performanceverläufe bei gleichmäßiger Lastverteilung

  • Sowohl in trendstarken als auch in seitwärtsgerichteten Märkten aktiv – durch Rebound- und Breakout-Erkennung

  • Relativ kurze Haltedauern verringern Marktrisiken und Swapbelastungen

  • Automatisierter Handel mit transparentem Risiko pro Trade

  • Ideal für Konten ab 1.000 € mit ECN-Broker (niedriger Spread, 1:100–1:500 Hebel)


Der Ansatz kombiniert schnelle Reaktionsfähigkeit mit algorithmischer Präzision, um im hochfrequenten M1-Marktumfeld stabile Erträge zu erzielen – ohne auf spekulative Großpositionen, Nachkaufstrategien oder undurchsichtige Lot-Steuerung zurückzugreifen. Besonders für kurzfristig orientierte Trader, Signalnutzer oder Copy-Trading-Systeme bietet dieses Setup eine technisch saubere, risikoadjustierte und disziplinierte Alternative zum manuellen Scalping.



Aucun avis
2025.07.07 04:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 20:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 03:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 08:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 05:54
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 04:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Copier

