Der Handel erfolgt auf Basis einer mikrostrukturellen Marktanalyse im Minutenbereich (M1), bei der reaktive Kursmuster mit hohen Wahrscheinlichkeiten für kurzfristige Richtungsentscheidungen identifiziert und genutzt werden. Ziel ist es, kleine Preisbewegungen mit hoher Frequenz gewinnbringend auszunutzen – sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten.

Der Ansatz wurde speziell auf fünf der liquidesten Majorpaaren des Devisenmarktes optimiert:

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

AUD/USD

Diese Paare zeichnen sich durch hohe Tickfrequenz, stabile Spread-Strukturen und verlässliche Liquiditätsbereitstellung in den Kernhandelszeiten aus.

Strategische Ausrichtung

➤ Zeitebene: M1

Ermöglicht schnelle Reaktion auf Marktdynamik

Ideal für Ausnutzung von Mikroschwankungen nach Breakouts oder Retracements

➤ Doppelseitiger Handelsansatz (Buy/Sell)

Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden auf denselben Symbolen unabhängig voneinander verarbeitet

Dadurch ist eine gleichzeitige Nutzung von Marktvolatilität in beide Richtungen möglich

➤ Indikatorlogik

Kombination aus kurzfristigen Volatilitätsfiltern und Trendimpulsgebern

Identifikation temporärer Übertreibungen, Range-Rebounds sowie dynamischer Trendwechsel