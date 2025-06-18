SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EwC1
Roberto Alencar

EwC1

Roberto Alencar
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
72 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (33.33%)
En iyi işlem:
17.03 EUR
En kötü işlem:
-23.84 EUR
Brüt kâr:
196.70 EUR (66 259 pips)
Brüt zarar:
-92.73 EUR (56 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (75.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
75.16 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
86.61%
Maks. mevduat yükü:
9.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
47 (43.52%)
Satış işlemleri:
61 (56.48%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.96 EUR
Ortalama kâr:
2.73 EUR
Ortalama zarar:
-2.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-3.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-26.44 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.33%
Yıllık tahmin:
40.36%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.35 EUR
Maksimum:
28.41 EUR (2.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.52% (28.41 EUR)
Varlığa göre:
5.60% (61.89 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 22
EURUSD 15
BTCUSD 15
USDCAD 7
EURCAD 7
AUDUSD 6
EURSGD 6
USDCHF 4
USDJPY 3
CHFSGD 3
EURAUD 2
XAUUSD 2
GBPUSD 2
AUDSGD 2
NZDCHF 2
AUDCHF 2
NZDCAD 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD -6
EURUSD 17
BTCUSD -1
USDCAD -9
EURCAD 28
AUDUSD -7
EURSGD -8
USDCHF 15
USDJPY 4
CHFSGD 14
EURAUD -1
XAUUSD 12
GBPUSD 33
AUDSGD -1
NZDCHF 3
AUDCHF -7
NZDCAD 23
EURJPY 3
GBPNZD 6
EURNZD 6
NZDJPY 5
AUDCAD 2
AUDNZD -12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -558
EURUSD 1.8K
BTCUSD -5.5K
USDCAD -1K
EURCAD 4K
AUDUSD -1.1K
EURSGD -1.1K
USDCHF 1.3K
USDJPY 594
CHFSGD 2.4K
EURAUD -202
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 3.5K
AUDSGD -56
NZDCHF 325
AUDCHF -554
NZDCAD 3.4K
EURJPY 372
GBPNZD 1.1K
EURNZD 987
NZDJPY 671
AUDCAD 287
AUDNZD -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.03 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +75.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
SIGNAL TEST
İnceleme yok
2025.08.27 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 20:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.17 20:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.17 20:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EwC1
Ayda 100 USD
10%
0
0
USD
1.1K
EUR
15
94%
108
66%
87%
2.12
0.96
EUR
6%
1:100
