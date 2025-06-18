SignauxSections
Roberto Alencar

EwC1

Roberto Alencar
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
72 (66.66%)
Perte trades:
36 (33.33%)
Meilleure transaction:
17.03 EUR
Pire transaction:
-23.84 EUR
Bénéfice brut:
196.70 EUR (66 259 pips)
Perte brute:
-92.73 EUR (56 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (75.16 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
75.16 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
86.61%
Charge de dépôt maximale:
9.23%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
47 (43.52%)
Courts trades:
61 (56.48%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
0.96 EUR
Bénéfice moyen:
2.73 EUR
Perte moyenne:
-2.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-3.14 EUR)
Perte consécutive maximale:
-26.44 EUR (2)
Croissance mensuelle:
3.33%
Prévision annuelle:
40.36%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.35 EUR
Maximal:
28.41 EUR (2.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.52% (28.41 EUR)
Par fonds propres:
5.60% (61.89 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 22
EURUSD 15
BTCUSD 15
USDCAD 7
EURCAD 7
AUDUSD 6
EURSGD 6
USDCHF 4
USDJPY 3
CHFSGD 3
EURAUD 2
XAUUSD 2
GBPUSD 2
AUDSGD 2
NZDCHF 2
AUDCHF 2
NZDCAD 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD -6
EURUSD 17
BTCUSD -1
USDCAD -9
EURCAD 28
AUDUSD -7
EURSGD -8
USDCHF 15
USDJPY 4
CHFSGD 14
EURAUD -1
XAUUSD 12
GBPUSD 33
AUDSGD -1
NZDCHF 3
AUDCHF -7
NZDCAD 23
EURJPY 3
GBPNZD 6
EURNZD 6
NZDJPY 5
AUDCAD 2
AUDNZD -12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -558
EURUSD 1.8K
BTCUSD -5.5K
USDCAD -1K
EURCAD 4K
AUDUSD -1.1K
EURSGD -1.1K
USDCHF 1.3K
USDJPY 594
CHFSGD 2.4K
EURAUD -202
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 3.5K
AUDSGD -56
NZDCHF 325
AUDCHF -554
NZDCAD 3.4K
EURJPY 372
GBPNZD 1.1K
EURNZD 987
NZDJPY 671
AUDCAD 287
AUDNZD -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.03 EUR
Pire transaction: -24 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +75.16 EUR
Perte consécutive maximale: -3.14 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
SIGNAL TEST
Aucun avis
2025.08.27 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 20:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.17 20:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.17 20:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
