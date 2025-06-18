SegnaliSezioni
Roberto Alencar

EwC1

Roberto Alencar
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 10%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
72 (66.66%)
Loss Trade:
36 (33.33%)
Best Trade:
17.03 EUR
Worst Trade:
-23.84 EUR
Profitto lordo:
196.70 EUR (66 259 pips)
Perdita lorda:
-92.73 EUR (56 335 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (75.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
75.16 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
86.61%
Massimo carico di deposito:
9.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
47 (43.52%)
Short Trade:
61 (56.48%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
0.96 EUR
Profitto medio:
2.73 EUR
Perdita media:
-2.58 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-3.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.44 EUR (2)
Crescita mensile:
3.33%
Previsione annuale:
40.36%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.35 EUR
Massimale:
28.41 EUR (2.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.52% (28.41 EUR)
Per equità:
5.60% (61.89 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 22
EURUSD 15
BTCUSD 15
USDCAD 7
EURCAD 7
AUDUSD 6
EURSGD 6
USDCHF 4
USDJPY 3
CHFSGD 3
EURAUD 2
XAUUSD 2
GBPUSD 2
AUDSGD 2
NZDCHF 2
AUDCHF 2
NZDCAD 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD -6
EURUSD 17
BTCUSD -1
USDCAD -9
EURCAD 28
AUDUSD -7
EURSGD -8
USDCHF 15
USDJPY 4
CHFSGD 14
EURAUD -1
XAUUSD 12
GBPUSD 33
AUDSGD -1
NZDCHF 3
AUDCHF -7
NZDCAD 23
EURJPY 3
GBPNZD 6
EURNZD 6
NZDJPY 5
AUDCAD 2
AUDNZD -12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -558
EURUSD 1.8K
BTCUSD -5.5K
USDCAD -1K
EURCAD 4K
AUDUSD -1.1K
EURSGD -1.1K
USDCHF 1.3K
USDJPY 594
CHFSGD 2.4K
EURAUD -202
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 3.5K
AUDSGD -56
NZDCHF 325
AUDCHF -554
NZDCAD 3.4K
EURJPY 372
GBPNZD 1.1K
EURNZD 987
NZDJPY 671
AUDCAD 287
AUDNZD -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.03 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +75.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
2025.08.27 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 20:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.17 20:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.17 20:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EwC1
100USD al mese
10%
0
0
USD
1.1K
EUR
15
94%
108
66%
87%
2.12
0.96
EUR
6%
1:100
