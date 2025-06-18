- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
72 (66.66%)
Loss Trade:
36 (33.33%)
Best Trade:
17.03 EUR
Worst Trade:
-23.84 EUR
Profitto lordo:
196.70 EUR (66 259 pips)
Perdita lorda:
-92.73 EUR (56 335 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (75.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
75.16 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
86.61%
Massimo carico di deposito:
9.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
47 (43.52%)
Short Trade:
61 (56.48%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
0.96 EUR
Profitto medio:
2.73 EUR
Perdita media:
-2.58 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-3.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.44 EUR (2)
Crescita mensile:
3.33%
Previsione annuale:
40.36%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.35 EUR
Massimale:
28.41 EUR (2.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.52% (28.41 EUR)
Per equità:
5.60% (61.89 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|22
|EURUSD
|15
|BTCUSD
|15
|USDCAD
|7
|EURCAD
|7
|AUDUSD
|6
|EURSGD
|6
|USDCHF
|4
|USDJPY
|3
|CHFSGD
|3
|EURAUD
|2
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDSGD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|-6
|EURUSD
|17
|BTCUSD
|-1
|USDCAD
|-9
|EURCAD
|28
|AUDUSD
|-7
|EURSGD
|-8
|USDCHF
|15
|USDJPY
|4
|CHFSGD
|14
|EURAUD
|-1
|XAUUSD
|12
|GBPUSD
|33
|AUDSGD
|-1
|NZDCHF
|3
|AUDCHF
|-7
|NZDCAD
|23
|EURJPY
|3
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|6
|NZDJPY
|5
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|-12
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-558
|EURUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-5.5K
|USDCAD
|-1K
|EURCAD
|4K
|AUDUSD
|-1.1K
|EURSGD
|-1.1K
|USDCHF
|1.3K
|USDJPY
|594
|CHFSGD
|2.4K
|EURAUD
|-202
|XAUUSD
|1.3K
|GBPUSD
|3.5K
|AUDSGD
|-56
|NZDCHF
|325
|AUDCHF
|-554
|NZDCAD
|3.4K
|EURJPY
|372
|GBPNZD
|1.1K
|EURNZD
|987
|NZDJPY
|671
|AUDCAD
|287
|AUDNZD
|-2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.03 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +75.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.14 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
