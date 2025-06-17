SinyallerBölümler
ZenTraderFX
Francisco Cuesta Iglesias

ZenTraderFX

Francisco Cuesta Iglesias
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
141 (39.49%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (60.50%)
En iyi işlem:
86.16 EUR
En kötü işlem:
-20.23 EUR
Brüt kâr:
735.39 EUR (1 121 868 pips)
Brüt zarar:
-686.69 EUR (125 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (24.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
88.25 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
87.67%
Maks. mevduat yükü:
65.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
179 (50.14%)
Satış işlemleri:
178 (49.86%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.14 EUR
Ortalama kâr:
5.22 EUR
Ortalama zarar:
-3.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-40.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-77.25 EUR (10)
Aylık büyüme:
5.89%
Yıllık tahmin:
70.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
122.51 EUR
Maksimum:
130.40 EUR (6.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.52% (130.90 EUR)
Varlığa göre:
1.74% (33.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
NDX 36
GDAXI 33
GBPUSD 17
USDJPY 17
CADJPY 14
GBPCAD 13
USDCAD 13
AUDJPY 12
CHFJPY 11
EURAUD 11
AUDNZD 10
NZDUSD 9
XTIUSD 9
EURCHF 7
USDMXN 7
GBPCHF 7
NZDJPY 6
USDCHF 6
NZDCHF 6
GBPMXN 6
SP500 6
AUDCHF 5
EURNZD 5
WS30 5
GBPAUD 4
EURCAD 4
EURJPY 4
EURMXN 4
NZDCAD 4
XAGUSD 3
GBPNZD 3
GBPJPY 3
AUDUSD 3
CADCHF 3
STOXX50E 2
EURUSD 2
EURGBP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 158
NDX 58
GDAXI -22
GBPUSD -16
USDJPY -24
CADJPY -5
GBPCAD -41
USDCAD -6
AUDJPY 11
CHFJPY 0
EURAUD 8
AUDNZD -12
NZDUSD -11
XTIUSD -34
EURCHF -5
USDMXN 5
GBPCHF -15
NZDJPY 14
USDCHF -12
NZDCHF -5
GBPMXN 7
SP500 0
AUDCHF 4
EURNZD -3
WS30 12
GBPAUD 37
EURCAD 5
EURJPY 12
EURMXN 12
NZDCAD -8
XAGUSD -37
GBPNZD -9
GBPJPY -11
AUDUSD 12
CADCHF -3
STOXX50E -15
EURUSD 1
EURGBP -4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
NDX 5.3K
GDAXI -1.7K
GBPUSD -1.4K
USDJPY -3.4K
CADJPY -564
GBPCAD -5.5K
USDCAD -749
AUDJPY 1.7K
CHFJPY -943
EURAUD 1.4K
AUDNZD -2K
NZDUSD -1K
XTIUSD -329
EURCHF -181
USDMXN 9.4K
GBPCHF -1.2K
NZDJPY 2.2K
USDCHF -930
NZDCHF -415
GBPMXN 12K
SP500 5
AUDCHF 393
EURNZD -474
WS30 1.3K
GBPAUD 5.9K
EURCAD 807
EURJPY 1.8K
EURMXN 23K
NZDCAD -1.2K
XAGUSD -708
GBPNZD -1.4K
GBPJPY -1.7K
AUDUSD 1.3K
CADCHF -124
STOXX50E -1.3K
EURUSD 134
EURGBP -276
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.16 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +24.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.06 × 4232
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.25 × 155
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 daha fazla...
Bienvenido a ZenTraderFX, una señal diseñada para traders que valoran la disciplina, la lógica técnica y el control del riesgo.

📈 Estrategia basada en análisis técnico multitemporal:

  • Identifico la tendencia principal en temporalidad semanal.

  • Espero correcciones en diario hasta zonas clave.

  • Busco divergencias en RSI y MACD en temporalidades de 4H y 1H.

  • Confirmo con velas de rechazo claras o rompimientos de la EMA20 antes de entrar.

🧠 Gestión de riesgo estricta:

  • No sobreopero. Prefiero pocas operaciones de calidad a operar por ansiedad.

  • Cada operación tiene un riesgo controlado y un objetivo realista, con gestión activa del SL si es necesario.

  • TP parcial en 1:2 y en zonas técnicas de alta probabilidad.

📊 Objetivo:
Lograr una curva de crecimiento constante, sin grandes retrocesos, priorizando la preservación del capital sobre la rentabilidad explosiva.


İnceleme yok
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZenTraderFX
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
2.1K
EUR
28
0%
357
39%
88%
1.07
0.14
EUR
7%
1:200
