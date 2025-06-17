- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|NDX
|36
|GDAXI
|33
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|17
|CADJPY
|14
|GBPCAD
|13
|USDCAD
|13
|AUDJPY
|12
|CHFJPY
|11
|EURAUD
|11
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|9
|XTIUSD
|9
|EURCHF
|7
|USDMXN
|7
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|6
|NZDCHF
|6
|GBPMXN
|6
|SP500
|6
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|WS30
|5
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|4
|EURJPY
|4
|EURMXN
|4
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CADCHF
|3
|STOXX50E
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|158
|NDX
|58
|GDAXI
|-22
|GBPUSD
|-16
|USDJPY
|-24
|CADJPY
|-5
|GBPCAD
|-41
|USDCAD
|-6
|AUDJPY
|11
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|8
|AUDNZD
|-12
|NZDUSD
|-11
|XTIUSD
|-34
|EURCHF
|-5
|USDMXN
|5
|GBPCHF
|-15
|NZDJPY
|14
|USDCHF
|-12
|NZDCHF
|-5
|GBPMXN
|7
|SP500
|0
|AUDCHF
|4
|EURNZD
|-3
|WS30
|12
|GBPAUD
|37
|EURCAD
|5
|EURJPY
|12
|EURMXN
|12
|NZDCAD
|-8
|XAGUSD
|-37
|GBPNZD
|-9
|GBPJPY
|-11
|AUDUSD
|12
|CADCHF
|-3
|STOXX50E
|-15
|EURUSD
|1
|EURGBP
|-4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|NDX
|5.3K
|GDAXI
|-1.7K
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|-3.4K
|CADJPY
|-564
|GBPCAD
|-5.5K
|USDCAD
|-749
|AUDJPY
|1.7K
|CHFJPY
|-943
|EURAUD
|1.4K
|AUDNZD
|-2K
|NZDUSD
|-1K
|XTIUSD
|-329
|EURCHF
|-181
|USDMXN
|9.4K
|GBPCHF
|-1.2K
|NZDJPY
|2.2K
|USDCHF
|-930
|NZDCHF
|-415
|GBPMXN
|12K
|SP500
|5
|AUDCHF
|393
|EURNZD
|-474
|WS30
|1.3K
|GBPAUD
|5.9K
|EURCAD
|807
|EURJPY
|1.8K
|EURMXN
|23K
|NZDCAD
|-1.2K
|XAGUSD
|-708
|GBPNZD
|-1.4K
|GBPJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|1.3K
|CADCHF
|-124
|STOXX50E
|-1.3K
|EURUSD
|134
|EURGBP
|-276
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.06 × 4232
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.25 × 155
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|4.03 × 332
Bienvenido a ZenTraderFX, una señal diseñada para traders que valoran la disciplina, la lógica técnica y el control del riesgo.
📈 Estrategia basada en análisis técnico multitemporal:
-
Identifico la tendencia principal en temporalidad semanal.
-
Espero correcciones en diario hasta zonas clave.
-
Busco divergencias en RSI y MACD en temporalidades de 4H y 1H.
-
Confirmo con velas de rechazo claras o rompimientos de la EMA20 antes de entrar.
🧠 Gestión de riesgo estricta:
-
No sobreopero. Prefiero pocas operaciones de calidad a operar por ansiedad.
-
Cada operación tiene un riesgo controlado y un objetivo realista, con gestión activa del SL si es necesario.
-
TP parcial en 1:2 y en zonas técnicas de alta probabilidad.
📊 Objetivo:
Lograr una curva de crecimiento constante, sin grandes retrocesos, priorizando la preservación del capital sobre la rentabilidad explosiva.
USD
EUR
EUR