Francisco Cuesta Iglesias

ZenTraderFX

Francisco Cuesta Iglesias
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
357
Profit Trade:
141 (39.49%)
Loss Trade:
216 (60.50%)
Best Trade:
86.16 EUR
Worst Trade:
-20.23 EUR
Profitto lordo:
735.39 EUR (1 121 868 pips)
Perdita lorda:
-686.69 EUR (125 645 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (24.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
88.25 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
87.67%
Massimo carico di deposito:
65.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
179 (50.14%)
Short Trade:
178 (49.86%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.14 EUR
Profitto medio:
5.22 EUR
Perdita media:
-3.18 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-40.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-77.25 EUR (10)
Crescita mensile:
5.68%
Previsione annuale:
70.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
122.51 EUR
Massimale:
130.40 EUR (6.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (130.90 EUR)
Per equità:
1.74% (33.17 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 37
NDX 36
GDAXI 33
GBPUSD 17
USDJPY 17
CADJPY 14
GBPCAD 13
USDCAD 13
AUDJPY 12
CHFJPY 11
EURAUD 11
AUDNZD 10
NZDUSD 9
XTIUSD 9
EURCHF 7
USDMXN 7
GBPCHF 7
NZDJPY 6
USDCHF 6
NZDCHF 6
GBPMXN 6
SP500 6
AUDCHF 5
EURNZD 5
WS30 5
GBPAUD 4
EURCAD 4
EURJPY 4
EURMXN 4
NZDCAD 4
XAGUSD 3
GBPNZD 3
GBPJPY 3
AUDUSD 3
CADCHF 3
STOXX50E 2
EURUSD 2
EURGBP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 158
NDX 58
GDAXI -22
GBPUSD -16
USDJPY -24
CADJPY -5
GBPCAD -41
USDCAD -6
AUDJPY 11
CHFJPY 0
EURAUD 8
AUDNZD -12
NZDUSD -11
XTIUSD -34
EURCHF -5
USDMXN 5
GBPCHF -15
NZDJPY 14
USDCHF -12
NZDCHF -5
GBPMXN 7
SP500 0
AUDCHF 4
EURNZD -3
WS30 12
GBPAUD 37
EURCAD 5
EURJPY 12
EURMXN 12
NZDCAD -8
XAGUSD -37
GBPNZD -9
GBPJPY -11
AUDUSD 12
CADCHF -3
STOXX50E -15
EURUSD 1
EURGBP -4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
NDX 5.3K
GDAXI -1.7K
GBPUSD -1.4K
USDJPY -3.4K
CADJPY -564
GBPCAD -5.5K
USDCAD -749
AUDJPY 1.7K
CHFJPY -943
EURAUD 1.4K
AUDNZD -2K
NZDUSD -1K
XTIUSD -329
EURCHF -181
USDMXN 9.4K
GBPCHF -1.2K
NZDJPY 2.2K
USDCHF -930
NZDCHF -415
GBPMXN 12K
SP500 5
AUDCHF 393
EURNZD -474
WS30 1.3K
GBPAUD 5.9K
EURCAD 807
EURJPY 1.8K
EURMXN 23K
NZDCAD -1.2K
XAGUSD -708
GBPNZD -1.4K
GBPJPY -1.7K
AUDUSD 1.3K
CADCHF -124
STOXX50E -1.3K
EURUSD 134
EURGBP -276
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.16 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +24.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -40.75 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.06 × 4232
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.25 × 155
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 più
Bienvenido a ZenTraderFX, una señal diseñada para traders que valoran la disciplina, la lógica técnica y el control del riesgo.

📈 Estrategia basada en análisis técnico multitemporal:

  • Identifico la tendencia principal en temporalidad semanal.

  • Espero correcciones en diario hasta zonas clave.

  • Busco divergencias en RSI y MACD en temporalidades de 4H y 1H.

  • Confirmo con velas de rechazo claras o rompimientos de la EMA20 antes de entrar.

🧠 Gestión de riesgo estricta:

  • No sobreopero. Prefiero pocas operaciones de calidad a operar por ansiedad.

  • Cada operación tiene un riesgo controlado y un objetivo realista, con gestión activa del SL si es necesario.

  • TP parcial en 1:2 y en zonas técnicas de alta probabilidad.

📊 Objetivo:
Lograr una curva de crecimiento constante, sin grandes retrocesos, priorizando la preservación del capital sobre la rentabilidad explosiva.


Non ci sono recensioni
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZenTraderFX
30USD al mese
2%
0
0
USD
2.1K
EUR
28
0%
357
39%
88%
1.07
0.14
EUR
7%
1:200
