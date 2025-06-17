SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ZenTraderFX
Francisco Cuesta Iglesias

ZenTraderFX

Francisco Cuesta Iglesias
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
357
Bénéfice trades:
141 (39.49%)
Perte trades:
216 (60.50%)
Meilleure transaction:
86.16 EUR
Pire transaction:
-20.23 EUR
Bénéfice brut:
735.39 EUR (1 121 868 pips)
Perte brute:
-686.69 EUR (125 645 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (24.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
88.25 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
87.67%
Charge de dépôt maximale:
65.03%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
179 (50.14%)
Courts trades:
178 (49.86%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.14 EUR
Bénéfice moyen:
5.22 EUR
Perte moyenne:
-3.18 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-40.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-77.25 EUR (10)
Croissance mensuelle:
5.68%
Prévision annuelle:
70.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
122.51 EUR
Maximal:
130.40 EUR (6.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.52% (130.90 EUR)
Par fonds propres:
1.74% (33.17 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
NDX 36
GDAXI 33
GBPUSD 17
USDJPY 17
CADJPY 14
GBPCAD 13
USDCAD 13
AUDJPY 12
CHFJPY 11
EURAUD 11
AUDNZD 10
NZDUSD 9
XTIUSD 9
EURCHF 7
USDMXN 7
GBPCHF 7
NZDJPY 6
USDCHF 6
NZDCHF 6
GBPMXN 6
SP500 6
AUDCHF 5
EURNZD 5
WS30 5
GBPAUD 4
EURCAD 4
EURJPY 4
EURMXN 4
NZDCAD 4
XAGUSD 3
GBPNZD 3
GBPJPY 3
AUDUSD 3
CADCHF 3
STOXX50E 2
EURUSD 2
EURGBP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 158
NDX 58
GDAXI -22
GBPUSD -16
USDJPY -24
CADJPY -5
GBPCAD -41
USDCAD -6
AUDJPY 11
CHFJPY 0
EURAUD 8
AUDNZD -12
NZDUSD -11
XTIUSD -34
EURCHF -5
USDMXN 5
GBPCHF -15
NZDJPY 14
USDCHF -12
NZDCHF -5
GBPMXN 7
SP500 0
AUDCHF 4
EURNZD -3
WS30 12
GBPAUD 37
EURCAD 5
EURJPY 12
EURMXN 12
NZDCAD -8
XAGUSD -37
GBPNZD -9
GBPJPY -11
AUDUSD 12
CADCHF -3
STOXX50E -15
EURUSD 1
EURGBP -4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
NDX 5.3K
GDAXI -1.7K
GBPUSD -1.4K
USDJPY -3.4K
CADJPY -564
GBPCAD -5.5K
USDCAD -749
AUDJPY 1.7K
CHFJPY -943
EURAUD 1.4K
AUDNZD -2K
NZDUSD -1K
XTIUSD -329
EURCHF -181
USDMXN 9.4K
GBPCHF -1.2K
NZDJPY 2.2K
USDCHF -930
NZDCHF -415
GBPMXN 12K
SP500 5
AUDCHF 393
EURNZD -474
WS30 1.3K
GBPAUD 5.9K
EURCAD 807
EURJPY 1.8K
EURMXN 23K
NZDCAD -1.2K
XAGUSD -708
GBPNZD -1.4K
GBPJPY -1.7K
AUDUSD 1.3K
CADCHF -124
STOXX50E -1.3K
EURUSD 134
EURGBP -276
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.16 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +24.33 EUR
Perte consécutive maximale: -40.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.06 × 4232
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
Pepperstone-MT5-Live01
1.25 × 155
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.55 × 60
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Bienvenido a ZenTraderFX, una señal diseñada para traders que valoran la disciplina, la lógica técnica y el control del riesgo.

📈 Estrategia basada en análisis técnico multitemporal:

  • Identifico la tendencia principal en temporalidad semanal.

  • Espero correcciones en diario hasta zonas clave.

  • Busco divergencias en RSI y MACD en temporalidades de 4H y 1H.

  • Confirmo con velas de rechazo claras o rompimientos de la EMA20 antes de entrar.

🧠 Gestión de riesgo estricta:

  • No sobreopero. Prefiero pocas operaciones de calidad a operar por ansiedad.

  • Cada operación tiene un riesgo controlado y un objetivo realista, con gestión activa del SL si es necesario.

  • TP parcial en 1:2 y en zonas técnicas de alta probabilidad.

📊 Objetivo:
Lograr una curva de crecimiento constante, sin grandes retrocesos, priorizando la preservación del capital sobre la rentabilidad explosiva.


Aucun avis
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZenTraderFX
30 USD par mois
2%
0
0
USD
2.1K
EUR
28
0%
357
39%
88%
1.07
0.14
EUR
7%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.