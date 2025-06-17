- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|NDX
|36
|GDAXI
|33
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|17
|CADJPY
|14
|GBPCAD
|13
|USDCAD
|13
|AUDJPY
|12
|CHFJPY
|11
|EURAUD
|11
|AUDNZD
|10
|NZDUSD
|9
|XTIUSD
|9
|EURCHF
|7
|USDMXN
|7
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|6
|NZDCHF
|6
|GBPMXN
|6
|SP500
|6
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|WS30
|5
|GBPAUD
|4
|EURCAD
|4
|EURJPY
|4
|EURMXN
|4
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CADCHF
|3
|STOXX50E
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|158
|NDX
|58
|GDAXI
|-22
|GBPUSD
|-16
|USDJPY
|-24
|CADJPY
|-5
|GBPCAD
|-41
|USDCAD
|-6
|AUDJPY
|11
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|8
|AUDNZD
|-12
|NZDUSD
|-11
|XTIUSD
|-34
|EURCHF
|-5
|USDMXN
|5
|GBPCHF
|-15
|NZDJPY
|14
|USDCHF
|-12
|NZDCHF
|-5
|GBPMXN
|7
|SP500
|0
|AUDCHF
|4
|EURNZD
|-3
|WS30
|12
|GBPAUD
|37
|EURCAD
|5
|EURJPY
|12
|EURMXN
|12
|NZDCAD
|-8
|XAGUSD
|-37
|GBPNZD
|-9
|GBPJPY
|-11
|AUDUSD
|12
|CADCHF
|-3
|STOXX50E
|-15
|EURUSD
|1
|EURGBP
|-4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|17K
|NDX
|5.3K
|GDAXI
|-1.7K
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|-3.4K
|CADJPY
|-564
|GBPCAD
|-5.5K
|USDCAD
|-749
|AUDJPY
|1.7K
|CHFJPY
|-943
|EURAUD
|1.4K
|AUDNZD
|-2K
|NZDUSD
|-1K
|XTIUSD
|-329
|EURCHF
|-181
|USDMXN
|9.4K
|GBPCHF
|-1.2K
|NZDJPY
|2.2K
|USDCHF
|-930
|NZDCHF
|-415
|GBPMXN
|12K
|SP500
|5
|AUDCHF
|393
|EURNZD
|-474
|WS30
|1.3K
|GBPAUD
|5.9K
|EURCAD
|807
|EURJPY
|1.8K
|EURMXN
|23K
|NZDCAD
|-1.2K
|XAGUSD
|-708
|GBPNZD
|-1.4K
|GBPJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|1.3K
|CADCHF
|-124
|STOXX50E
|-1.3K
|EURUSD
|134
|EURGBP
|-276
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.06 × 4232
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.22 × 63
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.25 × 155
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.55 × 60
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|4.03 × 332
Bienvenido a ZenTraderFX, una señal diseñada para traders que valoran la disciplina, la lógica técnica y el control del riesgo.
📈 Estrategia basada en análisis técnico multitemporal:
-
Identifico la tendencia principal en temporalidad semanal.
-
Espero correcciones en diario hasta zonas clave.
-
Busco divergencias en RSI y MACD en temporalidades de 4H y 1H.
-
Confirmo con velas de rechazo claras o rompimientos de la EMA20 antes de entrar.
🧠 Gestión de riesgo estricta:
-
No sobreopero. Prefiero pocas operaciones de calidad a operar por ansiedad.
-
Cada operación tiene un riesgo controlado y un objetivo realista, con gestión activa del SL si es necesario.
-
TP parcial en 1:2 y en zonas técnicas de alta probabilidad.
📊 Objetivo:
Lograr una curva de crecimiento constante, sin grandes retrocesos, priorizando la preservación del capital sobre la rentabilidad explosiva.
