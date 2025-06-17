SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA maman
Julien Jeremie Cochet

EA maman

Julien Jeremie Cochet
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
387
Kârla kapanan işlemler:
275 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (28.94%)
En iyi işlem:
148.24 CHF
En kötü işlem:
-58.16 CHF
Brüt kâr:
1 560.60 CHF (43 351 pips)
Brüt zarar:
-564.00 CHF (20 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (34.70 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
148.24 CHF (1)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
68.92%
Maks. mevduat yükü:
14.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
6.00
Alış işlemleri:
242 (62.53%)
Satış işlemleri:
145 (37.47%)
Kâr faktörü:
2.77
Beklenen getiri:
2.58 CHF
Ortalama kâr:
5.67 CHF
Ortalama zarar:
-5.04 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-141.69 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-141.69 CHF (4)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
49.88%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 CHF
Maksimum:
166.15 CHF (7.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.66% (167.03 CHF)
Varlığa göre:
41.87% (845.27 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 202
EURUSD 148
XAUUSD 27
NAS100 9
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 668
EURUSD 430
XAUUSD -61
NAS100 0
US30 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 13K
EURUSD 7.1K
XAUUSD -2.8K
NAS100 4.5K
US30 604
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.24 CHF
En kötü işlem: -58 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.70 CHF
Maksimum ardışık zarar: -141.69 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.30 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 15
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
2.44 × 34
FusionMarkets-Live
2.46 × 4508
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
XM.COM-MT5
2.74 × 19
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.94 × 461
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
VantageInternational-Live 4
4.80 × 5
RoboForex-ECN
4.95 × 93
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ICMarketsSC-MT5-4
5.62 × 1010
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.17 10:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA maman
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
2.3K
CHF
15
65%
387
71%
69%
2.76
2.58
CHF
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.