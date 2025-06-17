- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
387
Kârla kapanan işlemler:
275 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (28.94%)
En iyi işlem:
148.24 CHF
En kötü işlem:
-58.16 CHF
Brüt kâr:
1 560.60 CHF (43 351 pips)
Brüt zarar:
-564.00 CHF (20 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (34.70 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
148.24 CHF (1)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
68.92%
Maks. mevduat yükü:
14.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
6.00
Alış işlemleri:
242 (62.53%)
Satış işlemleri:
145 (37.47%)
Kâr faktörü:
2.77
Beklenen getiri:
2.58 CHF
Ortalama kâr:
5.67 CHF
Ortalama zarar:
-5.04 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-141.69 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-141.69 CHF (4)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
49.88%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 CHF
Maksimum:
166.15 CHF (7.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.66% (167.03 CHF)
Varlığa göre:
41.87% (845.27 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|202
|EURUSD
|148
|XAUUSD
|27
|NAS100
|9
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|668
|EURUSD
|430
|XAUUSD
|-61
|NAS100
|0
|US30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|13K
|EURUSD
|7.1K
|XAUUSD
|-2.8K
|NAS100
|4.5K
|US30
|604
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.24 CHF
En kötü işlem: -58 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.70 CHF
Maksimum ardışık zarar: -141.69 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 15
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|2.44 × 34
|
FusionMarkets-Live
|2.46 × 4508
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
XM.COM-MT5
|2.74 × 19
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.94 × 461
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
VantageInternational-Live 4
|4.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.95 × 93
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.62 × 1010
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
2.3K
CHF
CHF
15
65%
387
71%
69%
2.76
2.58
CHF
CHF
42%
1:500