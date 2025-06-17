SignauxSections
Julien Jeremie Cochet

EA maman

Julien Jeremie Cochet
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
387
Bénéfice trades:
275 (71.05%)
Perte trades:
112 (28.94%)
Meilleure transaction:
148.24 CHF
Pire transaction:
-58.16 CHF
Bénéfice brut:
1 560.60 CHF (43 351 pips)
Perte brute:
-563.77 CHF (20 715 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (34.70 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
148.24 CHF (1)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
68.92%
Charge de dépôt maximale:
14.28%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
6.00
Longs trades:
242 (62.53%)
Courts trades:
145 (37.47%)
Facteur de profit:
2.77
Rendement attendu:
2.58 CHF
Bénéfice moyen:
5.67 CHF
Perte moyenne:
-5.03 CHF
Pertes consécutives maximales:
4 (-141.69 CHF)
Perte consécutive maximale:
-141.69 CHF (4)
Croissance mensuelle:
4.11%
Prévision annuelle:
49.88%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 CHF
Maximal:
166.15 CHF (7.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.66% (167.03 CHF)
Par fonds propres:
41.87% (845.27 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 202
EURUSD 148
XAUUSD 27
NAS100 9
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 668
EURUSD 430
XAUUSD -61
NAS100 0
US30 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 13K
EURUSD 7.1K
XAUUSD -2.8K
NAS100 4.5K
US30 604
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.24 CHF
Pire transaction: -58 CHF
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +34.70 CHF
Perte consécutive maximale: -141.69 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.30 × 10
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 15
Darwinex-Live
2.44 × 34
FusionMarkets-Live
2.46 × 4504
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
XM.COM-MT5
2.74 × 19
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
VantageInternational-Live 4
3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 458
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.94 × 93
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
5.67 × 1001
Tickmill-Live
5.91 × 32
Tradestone-Real
5.93 × 382
42 plus...
Aucun avis
2025.09.22 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.17 10:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
