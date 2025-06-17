- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
387
Profit Trade:
275 (71.05%)
Loss Trade:
112 (28.94%)
Best Trade:
148.24 CHF
Worst Trade:
-58.16 CHF
Profitto lordo:
1 560.60 CHF (43 351 pips)
Perdita lorda:
-564.00 CHF (20 715 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (34.70 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
148.24 CHF (1)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
68.92%
Massimo carico di deposito:
14.28%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
242 (62.53%)
Short Trade:
145 (37.47%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
2.58 CHF
Profitto medio:
5.67 CHF
Perdita media:
-5.04 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-141.69 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-141.69 CHF (4)
Crescita mensile:
4.26%
Previsione annuale:
49.88%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 CHF
Massimale:
166.15 CHF (7.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.66% (167.03 CHF)
Per equità:
41.87% (845.27 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|202
|EURUSD
|148
|XAUUSD
|27
|NAS100
|9
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|668
|EURUSD
|430
|XAUUSD
|-61
|NAS100
|0
|US30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|13K
|EURUSD
|7.1K
|XAUUSD
|-2.8K
|NAS100
|4.5K
|US30
|604
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.24 CHF
Worst Trade: -58 CHF
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.70 CHF
Massima perdita consecutiva: -141.69 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 15
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|2.44 × 34
|
FusionMarkets-Live
|2.46 × 4508
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
XM.COM-MT5
|2.74 × 19
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.94 × 461
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
VantageInternational-Live 4
|4.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.95 × 93
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.62 × 1010
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
75%
0
0
USD
USD
2.3K
CHF
CHF
15
65%
387
71%
69%
2.76
2.58
CHF
CHF
42%
1:500