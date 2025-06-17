SegnaliSezioni
Julien Jeremie Cochet

EA maman

Julien Jeremie Cochet
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 75%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
387
Profit Trade:
275 (71.05%)
Loss Trade:
112 (28.94%)
Best Trade:
148.24 CHF
Worst Trade:
-58.16 CHF
Profitto lordo:
1 560.60 CHF (43 351 pips)
Perdita lorda:
-564.00 CHF (20 715 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (34.70 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
148.24 CHF (1)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
68.92%
Massimo carico di deposito:
14.28%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
242 (62.53%)
Short Trade:
145 (37.47%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
2.58 CHF
Profitto medio:
5.67 CHF
Perdita media:
-5.04 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-141.69 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-141.69 CHF (4)
Crescita mensile:
4.26%
Previsione annuale:
49.88%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 CHF
Massimale:
166.15 CHF (7.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.66% (167.03 CHF)
Per equità:
41.87% (845.27 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 202
EURUSD 148
XAUUSD 27
NAS100 9
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 668
EURUSD 430
XAUUSD -61
NAS100 0
US30 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 13K
EURUSD 7.1K
XAUUSD -2.8K
NAS100 4.5K
US30 604
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.24 CHF
Worst Trade: -58 CHF
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.70 CHF
Massima perdita consecutiva: -141.69 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.30 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 15
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
2.44 × 34
FusionMarkets-Live
2.46 × 4508
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
XM.COM-MT5
2.74 × 19
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.94 × 461
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
VantageInternational-Live 4
4.80 × 5
RoboForex-ECN
4.95 × 93
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ICMarketsSC-MT5-4
5.62 × 1010
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.22 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.17 10:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
