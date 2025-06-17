SinyallerBölümler
Igor Holko

Swingm ICM

Igor Holko
0 inceleme
Güvenilirlik
141 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 95%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 360
Kârla kapanan işlemler:
2 636 (78.45%)
Zararla kapanan işlemler:
724 (21.55%)
En iyi işlem:
288.57 USD
En kötü işlem:
-299.12 USD
Brüt kâr:
18 939.18 USD (504 111 pips)
Brüt zarar:
-13 190.33 USD (446 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
290 (673.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
673.17 USD (290)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
1 531 (45.57%)
Satış işlemleri:
1 829 (54.43%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-18.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 541.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 541.11 USD (30)
Aylık büyüme:
6.95%
Yıllık tahmin:
84.37%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
214.86 USD
Maksimum:
3 142.93 USD (40.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (3 097.89 USD)
Varlığa göre:
34.64% (777.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 721
EURUSD 573
GBPUSD 446
USDJPY 411
USDCAD 156
AUDUSD 134
USDCHF 133
CHFJPY 92
GBPJPY 87
AUDCAD 85
CADJPY 62
EURJPY 62
NZDCAD 61
EURNZD 46
AUDNZD 45
GBPAUD 40
NZDUSD 28
AUDSGD 27
CADCHF 26
EURGBP 26
GBPCAD 20
AUDJPY 20
GBPCHF 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
AUDCHF 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -155
EURUSD 1.7K
GBPUSD 2.5K
USDJPY 1.8K
USDCAD 114
AUDUSD 306
USDCHF -3
CHFJPY 96
GBPJPY 78
AUDCAD -776
CADJPY 135
EURJPY -38
NZDCAD 110
EURNZD -112
AUDNZD -202
GBPAUD 28
NZDUSD 75
AUDSGD 53
CADCHF 53
EURGBP -61
GBPCAD 22
AUDJPY 8
GBPCHF -19
NZDJPY -23
EURAUD 27
AUDCHF 31
GBPNZD -25
EURCHF 71
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -82K
EURUSD 56K
GBPUSD 33K
USDJPY 21K
USDCAD 1.9K
AUDUSD 15K
USDCHF 7.8K
CHFJPY 5.1K
GBPJPY 6.9K
AUDCAD -4.7K
CADJPY 3.5K
EURJPY -5.2K
NZDCAD 1.2K
EURNZD -2.8K
AUDNZD -4.6K
GBPAUD -812
NZDUSD 2.1K
AUDSGD 1.1K
CADCHF 1.6K
EURGBP -2.3K
GBPCAD 1.2K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF -263
NZDJPY -1.4K
EURAUD 433
AUDCHF 823
GBPNZD -22
EURCHF 1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +288.57 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 290
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +673.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 541.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 240
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10734
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.91 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1019
142 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 04:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 881 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 04:43
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Swingm ICM
Ayda 100 USD
95%
0
0
USD
2.6K
USD
141
93%
3 360
78%
100%
1.43
1.71
USD
100%
1:500
