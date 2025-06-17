- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 360
Kârla kapanan işlemler:
2 636 (78.45%)
Zararla kapanan işlemler:
724 (21.55%)
En iyi işlem:
288.57 USD
En kötü işlem:
-299.12 USD
Brüt kâr:
18 939.18 USD (504 111 pips)
Brüt zarar:
-13 190.33 USD (446 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
290 (673.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
673.17 USD (290)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
1 531 (45.57%)
Satış işlemleri:
1 829 (54.43%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-18.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 541.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 541.11 USD (30)
Aylık büyüme:
6.95%
Yıllık tahmin:
84.37%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
214.86 USD
Maksimum:
3 142.93 USD (40.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (3 097.89 USD)
Varlığa göre:
34.64% (777.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|721
|EURUSD
|573
|GBPUSD
|446
|USDJPY
|411
|USDCAD
|156
|AUDUSD
|134
|USDCHF
|133
|CHFJPY
|92
|GBPJPY
|87
|AUDCAD
|85
|CADJPY
|62
|EURJPY
|62
|NZDCAD
|61
|EURNZD
|46
|AUDNZD
|45
|GBPAUD
|40
|NZDUSD
|28
|AUDSGD
|27
|CADCHF
|26
|EURGBP
|26
|GBPCAD
|20
|AUDJPY
|20
|GBPCHF
|15
|NZDJPY
|12
|EURAUD
|10
|AUDCHF
|8
|GBPNZD
|7
|EURCHF
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-155
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|2.5K
|USDJPY
|1.8K
|USDCAD
|114
|AUDUSD
|306
|USDCHF
|-3
|CHFJPY
|96
|GBPJPY
|78
|AUDCAD
|-776
|CADJPY
|135
|EURJPY
|-38
|NZDCAD
|110
|EURNZD
|-112
|AUDNZD
|-202
|GBPAUD
|28
|NZDUSD
|75
|AUDSGD
|53
|CADCHF
|53
|EURGBP
|-61
|GBPCAD
|22
|AUDJPY
|8
|GBPCHF
|-19
|NZDJPY
|-23
|EURAUD
|27
|AUDCHF
|31
|GBPNZD
|-25
|EURCHF
|71
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-82K
|EURUSD
|56K
|GBPUSD
|33K
|USDJPY
|21K
|USDCAD
|1.9K
|AUDUSD
|15K
|USDCHF
|7.8K
|CHFJPY
|5.1K
|GBPJPY
|6.9K
|AUDCAD
|-4.7K
|CADJPY
|3.5K
|EURJPY
|-5.2K
|NZDCAD
|1.2K
|EURNZD
|-2.8K
|AUDNZD
|-4.6K
|GBPAUD
|-812
|NZDUSD
|2.1K
|AUDSGD
|1.1K
|CADCHF
|1.6K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDJPY
|1.6K
|GBPCHF
|-263
|NZDJPY
|-1.4K
|EURAUD
|433
|AUDCHF
|823
|GBPNZD
|-22
|EURCHF
|1.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +288.57 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 290
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +673.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 541.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 240
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10734
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.91 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.11 × 1019
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
95%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
141
93%
3 360
78%
100%
1.43
1.71
USD
USD
100%
1:500