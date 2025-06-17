SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Swingm ICM
Igor Holko

Swingm ICM

Igor Holko
0 recensioni
Affidabilità
141 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 95%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 360
Profit Trade:
2 636 (78.45%)
Loss Trade:
724 (21.55%)
Best Trade:
288.57 USD
Worst Trade:
-299.12 USD
Profitto lordo:
18 939.18 USD (504 111 pips)
Perdita lorda:
-13 190.33 USD (446 425 pips)
Vincite massime consecutive:
290 (673.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
673.17 USD (290)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.53%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
1 531 (45.57%)
Short Trade:
1 829 (54.43%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-18.22 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-1 541.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 541.11 USD (30)
Crescita mensile:
6.95%
Previsione annuale:
84.37%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
214.86 USD
Massimale:
3 142.93 USD (40.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (3 097.89 USD)
Per equità:
34.64% (777.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 721
EURUSD 573
GBPUSD 446
USDJPY 411
USDCAD 156
AUDUSD 134
USDCHF 133
CHFJPY 92
GBPJPY 87
AUDCAD 85
CADJPY 62
EURJPY 62
NZDCAD 61
EURNZD 46
AUDNZD 45
GBPAUD 40
NZDUSD 28
AUDSGD 27
CADCHF 26
EURGBP 26
GBPCAD 20
AUDJPY 20
GBPCHF 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
AUDCHF 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -155
EURUSD 1.7K
GBPUSD 2.5K
USDJPY 1.8K
USDCAD 114
AUDUSD 306
USDCHF -3
CHFJPY 96
GBPJPY 78
AUDCAD -776
CADJPY 135
EURJPY -38
NZDCAD 110
EURNZD -112
AUDNZD -202
GBPAUD 28
NZDUSD 75
AUDSGD 53
CADCHF 53
EURGBP -61
GBPCAD 22
AUDJPY 8
GBPCHF -19
NZDJPY -23
EURAUD 27
AUDCHF 31
GBPNZD -25
EURCHF 71
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -82K
EURUSD 56K
GBPUSD 33K
USDJPY 21K
USDCAD 1.9K
AUDUSD 15K
USDCHF 7.8K
CHFJPY 5.1K
GBPJPY 6.9K
AUDCAD -4.7K
CADJPY 3.5K
EURJPY -5.2K
NZDCAD 1.2K
EURNZD -2.8K
AUDNZD -4.6K
GBPAUD -812
NZDUSD 2.1K
AUDSGD 1.1K
CADCHF 1.6K
EURGBP -2.3K
GBPCAD 1.2K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF -263
NZDJPY -1.4K
EURAUD 433
AUDCHF 823
GBPNZD -22
EURCHF 1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +288.57 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 290
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +673.17 USD
Massima perdita consecutiva: -1 541.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 240
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10734
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.91 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1019
142 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 04:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 881 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 04:43
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Swingm ICM
100USD al mese
95%
0
0
USD
2.6K
USD
141
93%
3 360
78%
100%
1.43
1.71
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.