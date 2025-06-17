SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Swingm ICM
Igor Holko

Swingm ICM

Igor Holko
0 avis
Fiabilité
141 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 101%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 358
Bénéfice trades:
2 635 (78.46%)
Perte trades:
723 (21.53%)
Meilleure transaction:
288.57 USD
Pire transaction:
-299.12 USD
Bénéfice brut:
18 935.17 USD (504 014 pips)
Perte brute:
-13 104.88 USD (445 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
290 (673.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
673.17 USD (290)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.53%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.86
Longs trades:
1 530 (45.56%)
Courts trades:
1 828 (54.44%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
1.74 USD
Bénéfice moyen:
7.19 USD
Perte moyenne:
-18.13 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-1 541.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 541.11 USD (30)
Croissance mensuelle:
10.56%
Prévision annuelle:
129.20%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
214.86 USD
Maximal:
3 142.93 USD (40.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (3 097.89 USD)
Par fonds propres:
34.64% (777.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 721
EURUSD 573
GBPUSD 446
USDJPY 411
USDCAD 156
AUDUSD 134
USDCHF 132
CHFJPY 92
GBPJPY 87
AUDCAD 84
CADJPY 62
EURJPY 62
NZDCAD 61
EURNZD 46
AUDNZD 45
GBPAUD 40
NZDUSD 28
AUDSGD 27
CADCHF 26
EURGBP 26
GBPCAD 20
AUDJPY 20
GBPCHF 15
NZDJPY 12
EURAUD 10
AUDCHF 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -155
EURUSD 1.7K
GBPUSD 2.5K
USDJPY 1.8K
USDCAD 114
AUDUSD 306
USDCHF 82
CHFJPY 96
GBPJPY 78
AUDCAD -780
CADJPY 135
EURJPY -38
NZDCAD 110
EURNZD -112
AUDNZD -202
GBPAUD 28
NZDUSD 75
AUDSGD 53
CADCHF 53
EURGBP -61
GBPCAD 22
AUDJPY 8
GBPCHF -19
NZDJPY -23
EURAUD 27
AUDCHF 31
GBPNZD -25
EURCHF 71
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -82K
EURUSD 56K
GBPUSD 33K
USDJPY 21K
USDCAD 1.9K
AUDUSD 15K
USDCHF 8.8K
CHFJPY 5.1K
GBPJPY 6.9K
AUDCAD -4.8K
CADJPY 3.5K
EURJPY -5.2K
NZDCAD 1.2K
EURNZD -2.8K
AUDNZD -4.6K
GBPAUD -812
NZDUSD 2.1K
AUDSGD 1.1K
CADCHF 1.6K
EURGBP -2.3K
GBPCAD 1.2K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF -263
NZDJPY -1.4K
EURAUD 433
AUDCHF 823
GBPNZD -22
EURCHF 1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +288.57 USD
Pire transaction: -299 USD
Gains consécutifs maximales: 290
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +673.17 USD
Perte consécutive maximale: -1 541.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 240
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10734
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.91 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1019
142 plus...
Aucun avis
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 04:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 881 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 04:43
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Swingm ICM
100 USD par mois
101%
0
0
USD
2.7K
USD
141
93%
3 358
78%
100%
1.44
1.74
USD
100%
1:500
