Yang Zhang

OB5

Yang Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 741
Kârla kapanan işlemler:
1 498 (86.04%)
Zararla kapanan işlemler:
243 (13.96%)
En iyi işlem:
4.67 USD
En kötü işlem:
-3.66 USD
Brüt kâr:
809.12 USD (84 683 pips)
Brüt zarar:
-535.96 USD (47 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (43.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.31 USD (79)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
12.91%
Maks. mevduat yükü:
29.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
814 (46.75%)
Satış işlemleri:
927 (53.25%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-2.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-38.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.53 USD (19)
Aylık büyüme:
3.95%
Yıllık tahmin:
47.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.62 USD
Maksimum:
59.07 USD (5.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.45% (58.32 USD)
Varlığa göre:
3.58% (36.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1639
GBPUSD 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 246
GBPUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 34K
GBPUSD 3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.67 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 79
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +43.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 145
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.52 × 54
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 168
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
71 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
