- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 741
Kârla kapanan işlemler:
1 498 (86.04%)
Zararla kapanan işlemler:
243 (13.96%)
En iyi işlem:
4.67 USD
En kötü işlem:
-3.66 USD
Brüt kâr:
809.12 USD (84 683 pips)
Brüt zarar:
-535.96 USD (47 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (43.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.31 USD (79)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
12.91%
Maks. mevduat yükü:
29.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
814 (46.75%)
Satış işlemleri:
927 (53.25%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-2.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-38.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.53 USD (19)
Aylık büyüme:
3.95%
Yıllık tahmin:
47.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.62 USD
Maksimum:
59.07 USD (5.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.45% (58.32 USD)
Varlığa göre:
3.58% (36.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1639
|GBPUSD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|246
|GBPUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|3.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.67 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 79
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +43.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 145
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.52 × 54
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 168
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
100%
1 741
86%
13%
1.50
0.16
USD
USD
5%
1:100