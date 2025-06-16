SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / OB5
Yang Zhang

OB5

Yang Zhang
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Tickmill-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 741
Profit Trade:
1 498 (86.04%)
Loss Trade:
243 (13.96%)
Best Trade:
4.67 USD
Worst Trade:
-3.66 USD
Profitto lordo:
809.12 USD (84 683 pips)
Perdita lorda:
-535.96 USD (47 498 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (43.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.31 USD (79)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
12.91%
Massimo carico di deposito:
29.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
814 (46.75%)
Short Trade:
927 (53.25%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-38.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.53 USD (19)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
58.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.62 USD
Massimale:
59.07 USD (5.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.45% (58.32 USD)
Per equità:
3.58% (36.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1639
GBPUSD 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 246
GBPUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 34K
GBPUSD 3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.67 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 79
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +43.50 USD
Massima perdita consecutiva: -38.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 145
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.52 × 54
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 168
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
71 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
OB5
999USD al mese
27%
0
0
USD
1.3K
USD
15
100%
1 741
86%
13%
1.50
0.16
USD
5%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.