- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 741
Profit Trade:
1 498 (86.04%)
Loss Trade:
243 (13.96%)
Best Trade:
4.67 USD
Worst Trade:
-3.66 USD
Profitto lordo:
809.12 USD (84 683 pips)
Perdita lorda:
-535.96 USD (47 498 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (43.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.31 USD (79)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
12.91%
Massimo carico di deposito:
29.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
814 (46.75%)
Short Trade:
927 (53.25%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-38.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.53 USD (19)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
58.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.62 USD
Massimale:
59.07 USD (5.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.45% (58.32 USD)
Per equità:
3.58% (36.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1639
|GBPUSD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|246
|GBPUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|3.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.67 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 79
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +43.50 USD
Massima perdita consecutiva: -38.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 145
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.52 × 54
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 168
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
71 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
100%
1 741
86%
13%
1.50
0.16
USD
USD
5%
1:100