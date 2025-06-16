SignauxSections
Yang Zhang

OB5

Yang Zhang
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 741
Bénéfice trades:
1 498 (86.04%)
Perte trades:
243 (13.96%)
Meilleure transaction:
4.67 USD
Pire transaction:
-3.66 USD
Bénéfice brut:
809.12 USD (84 683 pips)
Perte brute:
-535.96 USD (47 498 pips)
Gains consécutifs maximales:
99 (43.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.31 USD (79)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
12.91%
Charge de dépôt maximale:
29.67%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.62
Longs trades:
814 (46.75%)
Courts trades:
927 (53.25%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
0.54 USD
Perte moyenne:
-2.21 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-38.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.53 USD (19)
Croissance mensuelle:
4.55%
Prévision annuelle:
58.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.62 USD
Maximal:
59.07 USD (5.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.45% (58.32 USD)
Par fonds propres:
3.58% (36.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1639
GBPUSD 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 246
GBPUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 34K
GBPUSD 3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.67 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 79
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +43.50 USD
Perte consécutive maximale: -38.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 145
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.52 × 54
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 168
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
71 plus...
Aucun avis
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
