|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCNH
|12
|NVDA
|11
|GBPJPY
|10
|AVGO
|10
|JP225
|8
|GBPUSD
|8
|CHINA50
|8
|GOOGL
|8
|ETHUSD
|6
|XAGUSD
|5
|COIN
|5
|AMD
|5
|IBM
|5
|XTIUSD
|4
|AAPL
|4
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|3
|USDJPY
|3
|SOLUSD
|3
|DE40
|2
|XAUUSD
|2
|TSLA
|1
|DOGEUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCNH
|-266
|NVDA
|-230
|GBPJPY
|-193
|AVGO
|-153
|JP225
|16
|GBPUSD
|-36
|CHINA50
|-41
|GOOGL
|103
|ETHUSD
|320
|XAGUSD
|286
|COIN
|87
|AMD
|126
|IBM
|-9
|XTIUSD
|-119
|AAPL
|76
|BTCUSD
|-35
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|-51
|SOLUSD
|-7
|DE40
|-17
|XAUUSD
|139
|TSLA
|-21
|DOGEUSD
|49
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCNH
|-9.7K
|NVDA
|-1.4K
|GBPJPY
|-5.7K
|AVGO
|-2.1K
|JP225
|33K
|GBPUSD
|-741
|CHINA50
|-2.2K
|GOOGL
|1.2K
|ETHUSD
|74K
|XAGUSD
|3.9K
|COIN
|4.9K
|AMD
|1.4K
|IBM
|-225
|XTIUSD
|-622
|AAPL
|608
|BTCUSD
|153K
|EURUSD
|5
|USDJPY
|-2.2K
|SOLUSD
|-404
|DE40
|-17K
|XAUUSD
|15K
|TSLA
|-1K
|DOGEUSD
|3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.22 × 9
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
中长线趋势跟踪策略，多品种配置，轻仓顺势，截断亏损，让利润奔跑。每次止损不超过2%，平均止损1%左右。
如果你也认可轻仓顺势，认可多品种配置追踪，追求低风险长期稳定获利，应该不会让您失望。
Medium- and long-term trend-following strategy, multi-variety allocation, light position following the trend, cutting off losses and letting profits run. Each stop-loss does not exceed 2%, with an average stop-loss of about 1%.
If you also approve of light positions following the trend, multi-variety allocation tracking, and the pursuit of low-risk long-term stable profitability, it should not disappoint you.
USD
USD
USD