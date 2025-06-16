SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AtomicOilXM001 Stable
Warakon Singsook

AtomicOilXM001 Stable

Warakon Singsook
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
203 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.18 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
218.66 USD (16 863 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
203 (218.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.66 USD (203)
Sharpe oranı:
1.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
203 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.64%
Yıllık tahmin:
9.00%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.51% (152.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.18 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 203
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +218.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello investors, our investment portfolio will focus on investing in oil and gold.
-Minimum Deposits= 2000$-5000$ funding 5000$ it save low risk
-$39.00/Month is a 1 year promotional price and I will increase the price in the future.
We have a strategy that aims low, focusing on average profits of 1-3% per month. Consistency will lead to success. The maximum loss is no more than 60% of this portion. Investing is risky. We want all investors to spread the risk well. The goal of this strategy is to survive and make consistent profits. The set target is 3-5 times the capital of the initial investment signal.
Thank you.


İnceleme yok
2025.09.10 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.11 09:36
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
