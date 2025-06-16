- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
203 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.18 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
218.66 USD (16 863 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
203 (218.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.66 USD (203)
Sharpe oranı:
1.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
203 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.64%
Yıllık tahmin:
9.00%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.51% (152.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|OILCash
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|OILCash
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|OILCash
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.18 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 203
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +218.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hello investors, our investment portfolio will focus on investing in oil and gold.
-Minimum Deposits= 2000$-5000$ funding 5000$ it save low risk
-$39.00/Month is a 1 year promotional price and I will increase the price in the future.
We have a strategy that aims low, focusing on average profits of 1-3% per month. Consistency will lead to success. The maximum loss is no more than 60% of this portion. Investing is risky. We want all investors to spread the risk well. The goal of this strategy is to survive and make consistent profits. The set target is 3-5 times the capital of the initial investment signal.
Thank you.
-Minimum Deposits= 2000$-5000$ funding 5000$ it save low risk
-$39.00/Month is a 1 year promotional price and I will increase the price in the future.
We have a strategy that aims low, focusing on average profits of 1-3% per month. Consistency will lead to success. The maximum loss is no more than 60% of this portion. Investing is risky. We want all investors to spread the risk well. The goal of this strategy is to survive and make consistent profits. The set target is 3-5 times the capital of the initial investment signal.
Thank you.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
12%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
75%
203
100%
100%
n/a
1.08
USD
USD
8%
1:500