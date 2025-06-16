- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
36 (83.72%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (16.28%)
En iyi işlem:
34.80 USD
En kötü işlem:
-15.73 USD
Brüt kâr:
340.32 USD (7 080 pips)
Brüt zarar:
-57.54 USD (987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (136.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.66 USD (14)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
59.57%
Maks. mevduat yükü:
12.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
12.55
Alış işlemleri:
33 (76.74%)
Satış işlemleri:
10 (23.26%)
Kâr faktörü:
5.91
Beklenen getiri:
6.58 USD
Ortalama kâr:
9.45 USD
Ortalama zarar:
-8.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.53 USD (2)
Aylık büyüme:
0.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.53 USD (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (22.53 USD)
Varlığa göre:
17.38% (189.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|34
|USDJPY
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|304
|USDJPY
|-3
|GOLD
|12
|GBPUSD
|-16
|USDCHF
|-7
|EURUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|5.9K
|USDJPY
|-79
|GOLD
|976
|GBPUSD
|-393
|USDCHF
|-195
|EURUSD
|-135
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.80 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +136.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
LCG-Live2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 10
|
Darwinex-Live
|0.00 × 14
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 18
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.06 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.07 × 28
|
Alpari-Pro.ECN
|0.10 × 21
|
ViproMarkets-Live
|0.13 × 30
|
GalaFX-Live
|0.15 × 34
|
Pepperstone-Edge03
|0.19 × 42
Consistent high returns with minimal risk
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
15
0%
43
83%
60%
5.91
6.58
USD
USD
17%
1:100