- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
36 (83.72%)
Loss Trade:
7 (16.28%)
Best Trade:
34.80 USD
Worst Trade:
-15.73 USD
Profitto lordo:
340.32 USD (7 080 pips)
Perdita lorda:
-57.54 USD (987 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (136.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.66 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
59.57%
Massimo carico di deposito:
12.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
12.55
Long Trade:
33 (76.74%)
Short Trade:
10 (23.26%)
Fattore di profitto:
5.91
Profitto previsto:
6.58 USD
Profitto medio:
9.45 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.53 USD (2)
Crescita mensile:
0.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.53 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (22.53 USD)
Per equità:
17.38% (189.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|34
|USDJPY
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|304
|USDJPY
|-3
|GOLD
|12
|GBPUSD
|-16
|USDCHF
|-7
|EURUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|5.9K
|USDJPY
|-79
|GOLD
|976
|GBPUSD
|-393
|USDCHF
|-195
|EURUSD
|-135
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.80 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +136.76 USD
Massima perdita consecutiva: -22.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
LCG-Live2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 10
|
Darwinex-Live
|0.00 × 14
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 18
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.06 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.07 × 28
|
Alpari-Pro.ECN
|0.10 × 21
|
ViproMarkets-Live
|0.13 × 30
|
GalaFX-Live
|0.15 × 34
|
Pepperstone-Edge03
|0.19 × 42
28 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Consistent high returns with minimal risk
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
15
0%
43
83%
60%
5.91
6.58
USD
USD
17%
1:100