- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 491
Kârla kapanan işlemler:
997 (66.86%)
Zararla kapanan işlemler:
494 (33.13%)
En iyi işlem:
76.37 EUR
En kötü işlem:
-31.70 EUR
Brüt kâr:
3 697.31 EUR (1 885 132 pips)
Brüt zarar:
-3 339.41 EUR (1 242 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (66.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
329.38 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
8.91%
Maks. mevduat yükü:
29.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
704 (47.22%)
Satış işlemleri:
787 (52.78%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.24 EUR
Ortalama kâr:
3.71 EUR
Ortalama zarar:
-6.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-279.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-279.91 EUR (12)
Aylık büyüme:
-9.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.68 EUR
Maksimum:
446.58 EUR (37.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.56% (446.31 EUR)
Varlığa göre:
5.92% (74.01 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|759
|XAUUSD
|527
|USTEC
|164
|USDJPY
|33
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|3
|XTIUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|744
|XAUUSD
|-223
|USTEC
|-112
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|-5
|BTCUSD
|29
|XTIUSD
|-34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|571K
|XAUUSD
|-14K
|USTEC
|-61K
|USDJPY
|551
|GBPUSD
|-442
|BTCUSD
|146K
|XTIUSD
|-68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.37 EUR
En kötü işlem: -32 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +66.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -279.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.44 × 41
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.94 × 10736
|
ICMarketsSC-MT5
|1.94 × 292
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
Cullinan Sistemi, son 14 yıldır sürekli olarak geliştirilen çeşitli filtrelere sahip bir geçiş EMA Uzman Danışmanıdır. New York'ta 1-2 ms bağlantıya sahip bir VPS sunucusunda çalışır.
EA, ATR'ye bağlı olarak piyasada aralıklarla birden fazla ızgara emri verir.
Trailing, endeksler için yaklaşık 20 puan ve altın için 2 dolardır.
Stop sistemi önemli zirvelere ve diplere dayanır ve daha sonra zaman içinde ATR'nin x katı kadar açık, yürütülmemiş emirler için değişir.
İşlem Gördüğü:
Altın, Dow, Nasdaq
No Overnight and no Weekend Trading
20% more Trades than the System Cullinan Vantablack
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
34
81%
1 491
66%
9%
1.10
0.24
EUR
EUR
30%
1:500