Cullinan Sistemi, son 14 yıldır sürekli olarak geliştirilen çeşitli filtrelere sahip bir geçiş EMA Uzman Danışmanıdır. New York'ta 1-2 ms bağlantıya sahip bir VPS sunucusunda çalışır.

EA, ATR'ye bağlı olarak piyasada aralıklarla birden fazla ızgara emri verir.

Trailing, endeksler için yaklaşık 20 puan ve altın için 2 dolardır.

Stop sistemi önemli zirvelere ve diplere dayanır ve daha sonra zaman içinde ATR'nin x katı kadar açık, yürütülmemiş emirler için değişir.

İşlem Gördüğü:

Altın, Dow, Nasdaq

No Overnight and no Weekend Trading



20% more Trades than the System Cullinan Vantablack



