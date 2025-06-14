SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cullinan Dow Gold Yen Gbp IC Markets
Jens Bloebaum

Cullinan Dow Gold Yen Gbp IC Markets

Jens Bloebaum
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 491
Kârla kapanan işlemler:
997 (66.86%)
Zararla kapanan işlemler:
494 (33.13%)
En iyi işlem:
76.37 EUR
En kötü işlem:
-31.70 EUR
Brüt kâr:
3 697.31 EUR (1 885 132 pips)
Brüt zarar:
-3 339.41 EUR (1 242 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (66.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
329.38 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
8.91%
Maks. mevduat yükü:
29.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
704 (47.22%)
Satış işlemleri:
787 (52.78%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.24 EUR
Ortalama kâr:
3.71 EUR
Ortalama zarar:
-6.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-279.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-279.91 EUR (12)
Aylık büyüme:
-9.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.68 EUR
Maksimum:
446.58 EUR (37.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.56% (446.31 EUR)
Varlığa göre:
5.92% (74.01 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 759
XAUUSD 527
USTEC 164
USDJPY 33
GBPUSD 3
BTCUSD 3
XTIUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 744
XAUUSD -223
USTEC -112
USDJPY 8
GBPUSD -5
BTCUSD 29
XTIUSD -34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 571K
XAUUSD -14K
USTEC -61K
USDJPY 551
GBPUSD -442
BTCUSD 146K
XTIUSD -68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.37 EUR
En kötü işlem: -32 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +66.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -279.91 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.94 × 10736
ICMarketsSC-MT5
1.94 × 292
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
76 daha fazla...
Cullinan Sistemi, son 14 yıldır sürekli olarak geliştirilen çeşitli filtrelere sahip bir geçiş EMA Uzman Danışmanıdır. New York'ta 1-2 ms bağlantıya sahip bir VPS sunucusunda çalışır.
EA, ATR'ye bağlı olarak piyasada aralıklarla birden fazla ızgara emri verir.
Trailing, endeksler için yaklaşık 20 puan ve altın için 2 dolardır.
Stop sistemi önemli zirvelere ve diplere dayanır ve daha sonra zaman içinde ATR'nin x katı kadar açık, yürütülmemiş emirler için değişir.
İşlem Gördüğü:

Altın, Dow, Nasdaq


No Overnight and no Weekend Trading

20% more Trades than the System Cullinan Vantablack


İnceleme yok
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 11:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 14:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.53% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 10:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cullinan Dow Gold Yen Gbp IC Markets
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
1.6K
EUR
34
81%
1 491
66%
9%
1.10
0.24
EUR
30%
1:500
