- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 480
Bénéfice trades:
987 (66.68%)
Perte trades:
493 (33.31%)
Meilleure transaction:
76.37 EUR
Pire transaction:
-31.70 EUR
Bénéfice brut:
3 688.37 EUR (1 877 390 pips)
Perte brute:
-3 333.21 EUR (1 239 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (66.96 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
329.38 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
8.91%
Charge de dépôt maximale:
29.14%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
703 (47.50%)
Courts trades:
777 (52.50%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.24 EUR
Bénéfice moyen:
3.74 EUR
Perte moyenne:
-6.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-279.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-279.91 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-9.77%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.68 EUR
Maximal:
446.58 EUR (37.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.56% (446.31 EUR)
Par fonds propres:
5.92% (74.01 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|748
|XAUUSD
|527
|USTEC
|164
|USDJPY
|33
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|3
|XTIUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|741
|XAUUSD
|-223
|USTEC
|-112
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|-5
|BTCUSD
|29
|XTIUSD
|-34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|567K
|XAUUSD
|-14K
|USTEC
|-61K
|USDJPY
|551
|GBPUSD
|-442
|BTCUSD
|146K
|XTIUSD
|-68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +76.37 EUR
Pire transaction: -32 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +66.96 EUR
Perte consécutive maximale: -279.91 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.44 × 41
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.93 × 10724
|
ICMarketsSC-MT5
|1.94 × 292
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
Le système Cullinan est un Expert Advisor multi-moyenne exponentielle (EMA) avec divers filtres, développé en continu depuis 14 ans. Il fonctionne sur un serveur VPS à New York avec une connexion de 1 à 2 ms.
L'EA place plusieurs ordres de grille sur le marché à intervalles réguliers, en fonction de l'ATR.
Le trailing est d'environ 20 points pour les indices et de 2 $ pour l'or.
Le système de stop-loss est basé sur des hauts et des bas significatifs, puis évolue au fil du temps pour les ordres ouverts non exécutés à x fois l'ATR.
Transactions : Or, Dow, Nasdaq
No Overnight and no Weekend Trading
20% more Trades than the System Cullinan Vantablack
