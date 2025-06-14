SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Cullinan Dow Gold Yen Gbp IC Markets
Jens Bloebaum

Cullinan Dow Gold Yen Gbp IC Markets

Jens Bloebaum
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 480
Bénéfice trades:
987 (66.68%)
Perte trades:
493 (33.31%)
Meilleure transaction:
76.37 EUR
Pire transaction:
-31.70 EUR
Bénéfice brut:
3 688.37 EUR (1 877 390 pips)
Perte brute:
-3 333.21 EUR (1 239 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (66.96 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
329.38 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
8.91%
Charge de dépôt maximale:
29.14%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
703 (47.50%)
Courts trades:
777 (52.50%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.24 EUR
Bénéfice moyen:
3.74 EUR
Perte moyenne:
-6.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-279.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-279.91 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-9.77%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.68 EUR
Maximal:
446.58 EUR (37.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.56% (446.31 EUR)
Par fonds propres:
5.92% (74.01 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 748
XAUUSD 527
USTEC 164
USDJPY 33
GBPUSD 3
BTCUSD 3
XTIUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 741
XAUUSD -223
USTEC -112
USDJPY 8
GBPUSD -5
BTCUSD 29
XTIUSD -34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 567K
XAUUSD -14K
USTEC -61K
USDJPY 551
GBPUSD -442
BTCUSD 146K
XTIUSD -68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.37 EUR
Pire transaction: -32 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +66.96 EUR
Perte consécutive maximale: -279.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.93 × 10724
ICMarketsSC-MT5
1.94 × 292
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
76 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Le système Cullinan est un Expert Advisor multi-moyenne exponentielle (EMA) avec divers filtres, développé en continu depuis 14 ans. Il fonctionne sur un serveur VPS à New York avec une connexion de 1 à 2 ms.
L'EA place plusieurs ordres de grille sur le marché à intervalles réguliers, en fonction de l'ATR.
Le trailing est d'environ 20 points pour les indices et de 2 $ pour l'or.
Le système de stop-loss est basé sur des hauts et des bas significatifs, puis évolue au fil du temps pour les ordres ouverts non exécutés à x fois l'ATR.

Transactions : Or, Dow, Nasdaq


No Overnight and no Weekend Trading

20% more Trades than the System Cullinan Vantablack


Aucun avis
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 11:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 14:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.53% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 10:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cullinan Dow Gold Yen Gbp IC Markets
30 USD par mois
20%
0
0
USD
1.6K
EUR
34
81%
1 480
66%
9%
1.10
0.24
EUR
30%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.