Le système Cullinan est un Expert Advisor multi-moyenne exponentielle (EMA) avec divers filtres, développé en continu depuis 14 ans. Il fonctionne sur un serveur VPS à New York avec une connexion de 1 à 2 ms.

L'EA place plusieurs ordres de grille sur le marché à intervalles réguliers, en fonction de l'ATR.

Le trailing est d'environ 20 points pour les indices et de 2 $ pour l'or.

Le système de stop-loss est basé sur des hauts et des bas significatifs, puis évolue au fil du temps pour les ordres ouverts non exécutés à x fois l'ATR.

Transactions : Or, Dow, Nasdaq

No Overnight and no Weekend Trading



20% more Trades than the System Cullinan Vantablack



