- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 491
Profit Trade:
997 (66.86%)
Loss Trade:
494 (33.13%)
Best Trade:
76.37 EUR
Worst Trade:
-31.70 EUR
Profitto lordo:
3 697.31 EUR (1 885 132 pips)
Perdita lorda:
-3 339.41 EUR (1 242 766 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (66.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
329.38 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
8.91%
Massimo carico di deposito:
29.14%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
704 (47.22%)
Short Trade:
787 (52.78%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
3.71 EUR
Perdita media:
-6.76 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-279.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-279.91 EUR (12)
Crescita mensile:
-9.33%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.68 EUR
Massimale:
446.58 EUR (37.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.56% (446.31 EUR)
Per equità:
5.92% (74.01 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|759
|XAUUSD
|527
|USTEC
|164
|USDJPY
|33
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|3
|XTIUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|744
|XAUUSD
|-223
|USTEC
|-112
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|-5
|BTCUSD
|29
|XTIUSD
|-34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|571K
|XAUUSD
|-14K
|USTEC
|-61K
|USDJPY
|551
|GBPUSD
|-442
|BTCUSD
|146K
|XTIUSD
|-68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.37 EUR
Worst Trade: -32 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +66.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -279.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.44 × 41
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.94 × 10736
|
ICMarketsSC-MT5
|1.94 × 292
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
76 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Il sistema Cullinan è un Expert Advisor che incrocia EMA con diversi filtri, sviluppato costantemente negli ultimi 14 anni. Funziona su un server VPS a New York con una connessione di 1-2 ms.
L'EA inserisce più ordini griglia sul mercato a intervalli a seconda dell'ATR.
Il trailing è di circa 20 punti per gli indici e di 2 dollari per l'oro.
Il sistema di stop si basa su massimi e minimi significativi e poi cambia nel tempo per gli ordini aperti e non eseguiti a x volte l'ATR.
Tradati:
Oro, Dow, Nasdaq
No Overnight and no Weekend Trading
20% more Trades than the System Cullinan Vantablack
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
34
81%
1 491
66%
9%
1.10
0.24
EUR
EUR
30%
1:500