Il sistema Cullinan è un Expert Advisor che incrocia EMA con diversi filtri, sviluppato costantemente negli ultimi 14 anni. Funziona su un server VPS a New York con una connessione di 1-2 ms.

L'EA inserisce più ordini griglia sul mercato a intervalli a seconda dell'ATR.

Il trailing è di circa 20 punti per gli indici e di 2 dollari per l'oro.

Il sistema di stop si basa su massimi e minimi significativi e poi cambia nel tempo per gli ordini aperti e non eseguiti a x volte l'ATR.

Tradati:

Oro, Dow, Nasdaq

No Overnight and no Weekend Trading



20% more Trades than the System Cullinan Vantablack



