Jens Bloebaum

Cullinan Dow Gold Yen Gbp IC Markets

Jens Bloebaum
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 491
Profit Trade:
997 (66.86%)
Loss Trade:
494 (33.13%)
Best Trade:
76.37 EUR
Worst Trade:
-31.70 EUR
Profitto lordo:
3 697.31 EUR (1 885 132 pips)
Perdita lorda:
-3 339.41 EUR (1 242 766 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (66.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
329.38 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
8.91%
Massimo carico di deposito:
29.14%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
704 (47.22%)
Short Trade:
787 (52.78%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
3.71 EUR
Perdita media:
-6.76 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-279.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-279.91 EUR (12)
Crescita mensile:
-9.33%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.68 EUR
Massimale:
446.58 EUR (37.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.56% (446.31 EUR)
Per equità:
5.92% (74.01 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 759
XAUUSD 527
USTEC 164
USDJPY 33
GBPUSD 3
BTCUSD 3
XTIUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 744
XAUUSD -223
USTEC -112
USDJPY 8
GBPUSD -5
BTCUSD 29
XTIUSD -34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 571K
XAUUSD -14K
USTEC -61K
USDJPY 551
GBPUSD -442
BTCUSD 146K
XTIUSD -68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.37 EUR
Worst Trade: -32 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +66.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -279.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.94 × 10736
ICMarketsSC-MT5
1.94 × 292
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
76 più
Il sistema Cullinan è un Expert Advisor che incrocia EMA con diversi filtri, sviluppato costantemente negli ultimi 14 anni. Funziona su un server VPS a New York con una connessione di 1-2 ms.
L'EA inserisce più ordini griglia sul mercato a intervalli a seconda dell'ATR.
Il trailing è di circa 20 punti per gli indici e di 2 dollari per l'oro.
Il sistema di stop si basa su massimi e minimi significativi e poi cambia nel tempo per gli ordini aperti e non eseguiti a x volte l'ATR.
Tradati:

Oro, Dow, Nasdaq


No Overnight and no Weekend Trading

20% more Trades than the System Cullinan Vantablack


