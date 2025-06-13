- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
75 (48.38%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (51.61%)
En iyi işlem:
354.50 USD
En kötü işlem:
-348.00 USD
Brüt kâr:
3 699.59 USD (26 402 pips)
Brüt zarar:
-4 227.85 USD (37 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (770.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
770.27 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
23.52%
Maks. mevduat yükü:
2.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
73 (47.10%)
Satış işlemleri:
82 (52.90%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-3.41 USD
Ortalama kâr:
49.33 USD
Ortalama zarar:
-52.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-504.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-771.60 USD (3)
Aylık büyüme:
-2.20%
Yıllık tahmin:
-27.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
870.12 USD
Maksimum:
1 312.46 USD (3.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.63% (1 312.46 USD)
Varlığa göre:
1.06% (374.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|GOLD.i#
|35
|GBPJPY#
|20
|EURJPY#
|15
|EURNZD#
|10
|USDJPY#
|6
|GBPAUD#
|6
|EURUSD#
|5
|GBPUSD#
|5
|AUDUSD#
|4
|GBPNZD#
|4
|EURAUD#
|4
|USDCAD#
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|-165
|GOLD.i#
|-1.6K
|GBPJPY#
|898
|EURJPY#
|269
|EURNZD#
|-89
|USDJPY#
|318
|GBPAUD#
|-132
|EURUSD#
|-37
|GBPUSD#
|-165
|AUDUSD#
|-47
|GBPNZD#
|-10
|EURAUD#
|205
|USDCAD#
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|-1.8K
|GOLD.i#
|-12K
|GBPJPY#
|3.9K
|EURJPY#
|2.2K
|EURNZD#
|-2.4K
|USDJPY#
|2.7K
|GBPAUD#
|-1.9K
|EURUSD#
|-368
|GBPUSD#
|-1.6K
|AUDUSD#
|-453
|GBPNZD#
|-784
|EURAUD#
|1.3K
|USDCAD#
|150
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +354.50 USD
En kötü işlem: -348 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +770.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -504.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is a link to my private group on Facebook and best way to contact me: https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx
This is my website where you can join me and contact me if you want the best deal for Galileo Pro: https://www.strive2b1fx.com/packages
Follow me on YouTube and learn about my Forex Program:
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-1%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
13
0%
155
48%
24%
0.87
-3.41
USD
USD
4%
1:500