Jeremy Lloyd Dancer

Team work makes the dream work

Jeremy Lloyd Dancer
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
75 (48.38%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (51.61%)
En iyi işlem:
354.50 USD
En kötü işlem:
-348.00 USD
Brüt kâr:
3 699.59 USD (26 402 pips)
Brüt zarar:
-4 227.85 USD (37 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (770.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
770.27 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
23.52%
Maks. mevduat yükü:
2.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
73 (47.10%)
Satış işlemleri:
82 (52.90%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-3.41 USD
Ortalama kâr:
49.33 USD
Ortalama zarar:
-52.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-504.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-771.60 USD (3)
Aylık büyüme:
-2.20%
Yıllık tahmin:
-27.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
870.12 USD
Maksimum:
1 312.46 USD (3.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.63% (1 312.46 USD)
Varlığa göre:
1.06% (374.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 39
GOLD.i# 35
GBPJPY# 20
EURJPY# 15
EURNZD# 10
USDJPY# 6
GBPAUD# 6
EURUSD# 5
GBPUSD# 5
AUDUSD# 4
GBPNZD# 4
EURAUD# 4
USDCAD# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -165
GOLD.i# -1.6K
GBPJPY# 898
EURJPY# 269
EURNZD# -89
USDJPY# 318
GBPAUD# -132
EURUSD# -37
GBPUSD# -165
AUDUSD# -47
GBPNZD# -10
EURAUD# 205
USDCAD# 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -1.8K
GOLD.i# -12K
GBPJPY# 3.9K
EURJPY# 2.2K
EURNZD# -2.4K
USDJPY# 2.7K
GBPAUD# -1.9K
EURUSD# -368
GBPUSD# -1.6K
AUDUSD# -453
GBPNZD# -784
EURAUD# 1.3K
USDCAD# 150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +354.50 USD
En kötü işlem: -348 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +770.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -504.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

