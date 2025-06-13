- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
75 (48.38%)
Loss Trade:
80 (51.61%)
Best Trade:
354.50 USD
Worst Trade:
-348.00 USD
Profitto lordo:
3 699.59 USD (26 402 pips)
Perdita lorda:
-4 227.85 USD (37 953 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (770.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
770.27 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
23.52%
Massimo carico di deposito:
2.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
73 (47.10%)
Short Trade:
82 (52.90%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-3.41 USD
Profitto medio:
49.33 USD
Perdita media:
-52.85 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-504.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-771.60 USD (3)
Crescita mensile:
-2.25%
Previsione annuale:
-27.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
870.12 USD
Massimale:
1 312.46 USD (3.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.63% (1 312.46 USD)
Per equità:
1.06% (374.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|GOLD.i#
|35
|GBPJPY#
|20
|EURJPY#
|15
|EURNZD#
|10
|USDJPY#
|6
|GBPAUD#
|6
|EURUSD#
|5
|GBPUSD#
|5
|AUDUSD#
|4
|GBPNZD#
|4
|EURAUD#
|4
|USDCAD#
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|-165
|GOLD.i#
|-1.6K
|GBPJPY#
|898
|EURJPY#
|269
|EURNZD#
|-89
|USDJPY#
|318
|GBPAUD#
|-132
|EURUSD#
|-37
|GBPUSD#
|-165
|AUDUSD#
|-47
|GBPNZD#
|-10
|EURAUD#
|205
|USDCAD#
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|-1.8K
|GOLD.i#
|-12K
|GBPJPY#
|3.9K
|EURJPY#
|2.2K
|EURNZD#
|-2.4K
|USDJPY#
|2.7K
|GBPAUD#
|-1.9K
|EURUSD#
|-368
|GBPUSD#
|-1.6K
|AUDUSD#
|-453
|GBPNZD#
|-784
|EURAUD#
|1.3K
|USDCAD#
|150
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +354.50 USD
Worst Trade: -348 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +770.27 USD
Massima perdita consecutiva: -504.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is a link to my private group on Facebook and best way to contact me: https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx
This is my website where you can join me and contact me if you want the best deal for Galileo Pro: https://www.strive2b1fx.com/packages
Follow me on YouTube and learn about my Forex Program:
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
13
0%
155
48%
24%
0.87
-3.41
USD
USD
4%
1:500