Jeremy Lloyd Dancer

Team work makes the dream work

Jeremy Lloyd Dancer
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
XMGlobal-MT5 14
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
75 (48.38%)
Loss Trade:
80 (51.61%)
Best Trade:
354.50 USD
Worst Trade:
-348.00 USD
Profitto lordo:
3 699.59 USD (26 402 pips)
Perdita lorda:
-4 227.85 USD (37 953 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (770.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
770.27 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
23.52%
Massimo carico di deposito:
2.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
73 (47.10%)
Short Trade:
82 (52.90%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-3.41 USD
Profitto medio:
49.33 USD
Perdita media:
-52.85 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-504.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-771.60 USD (3)
Crescita mensile:
-2.25%
Previsione annuale:
-27.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
870.12 USD
Massimale:
1 312.46 USD (3.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.63% (1 312.46 USD)
Per equità:
1.06% (374.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 39
GOLD.i# 35
GBPJPY# 20
EURJPY# 15
EURNZD# 10
USDJPY# 6
GBPAUD# 6
EURUSD# 5
GBPUSD# 5
AUDUSD# 4
GBPNZD# 4
EURAUD# 4
USDCAD# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -165
GOLD.i# -1.6K
GBPJPY# 898
EURJPY# 269
EURNZD# -89
USDJPY# 318
GBPAUD# -132
EURUSD# -37
GBPUSD# -165
AUDUSD# -47
GBPNZD# -10
EURAUD# 205
USDCAD# 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -1.8K
GOLD.i# -12K
GBPJPY# 3.9K
EURJPY# 2.2K
EURNZD# -2.4K
USDJPY# 2.7K
GBPAUD# -1.9K
EURUSD# -368
GBPUSD# -1.6K
AUDUSD# -453
GBPNZD# -784
EURAUD# 1.3K
USDCAD# 150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +354.50 USD
Worst Trade: -348 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +770.27 USD
Massima perdita consecutiva: -504.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
