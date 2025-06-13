SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Team work makes the dream work
Jeremy Lloyd Dancer

Team work makes the dream work

Jeremy Lloyd Dancer
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
XMGlobal-MT5 14
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
75 (48.38%)
Perte trades:
80 (51.61%)
Meilleure transaction:
354.50 USD
Pire transaction:
-348.00 USD
Bénéfice brut:
3 699.59 USD (26 402 pips)
Perte brute:
-4 227.85 USD (37 953 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (770.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
770.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
23.52%
Charge de dépôt maximale:
2.24%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
73 (47.10%)
Courts trades:
82 (52.90%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-3.41 USD
Bénéfice moyen:
49.33 USD
Perte moyenne:
-52.85 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-504.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-771.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.19%
Prévision annuelle:
-14.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
870.12 USD
Maximal:
1 312.46 USD (3.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.63% (1 312.46 USD)
Par fonds propres:
1.06% (374.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 39
GOLD.i# 35
GBPJPY# 20
EURJPY# 15
EURNZD# 10
USDJPY# 6
GBPAUD# 6
EURUSD# 5
GBPUSD# 5
AUDUSD# 4
GBPNZD# 4
EURAUD# 4
USDCAD# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# -165
GOLD.i# -1.6K
GBPJPY# 898
EURJPY# 269
EURNZD# -89
USDJPY# 318
GBPAUD# -132
EURUSD# -37
GBPUSD# -165
AUDUSD# -47
GBPNZD# -10
EURAUD# 205
USDCAD# 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -1.8K
GOLD.i# -12K
GBPJPY# 3.9K
EURJPY# 2.2K
EURNZD# -2.4K
USDJPY# 2.7K
GBPAUD# -1.9K
EURUSD# -368
GBPUSD# -1.6K
AUDUSD# -453
GBPNZD# -784
EURAUD# 1.3K
USDCAD# 150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +354.50 USD
Pire transaction: -348 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +770.27 USD
Perte consécutive maximale: -504.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a link to my private group on Facebook and best way to contact me: https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx

This is my website where you can join me and contact me if you want the best deal for Galileo Pro: https://www.strive2b1fx.com/packages

Follow me on YouTube and learn about my Forex Program:

https://youtu.be/dC9r8O0rpno


Aucun avis
2025.09.17 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 08:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 03:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 07:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 02:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Team work makes the dream work
99 USD par mois
-1%
0
0
USD
35K
USD
13
0%
155
48%
24%
0.87
-3.41
USD
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.