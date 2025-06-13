SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MARKET HUNTER
Safarmurod Erkinovich Akhatov

MARKET HUNTER

Safarmurod Erkinovich Akhatov
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 762
Kârla kapanan işlemler:
1 089 (61.80%)
Zararla kapanan işlemler:
673 (38.20%)
En iyi işlem:
10 530.00 USD
En kötü işlem:
-5 940.02 USD
Brüt kâr:
339 557.13 USD (477 507 pips)
Brüt zarar:
-313 046.05 USD (270 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 632.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30 738.42 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
83.49%
Maks. mevduat yükü:
99.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
1 046 (59.36%)
Satış işlemleri:
716 (40.64%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
15.05 USD
Ortalama kâr:
311.81 USD
Ortalama zarar:
-465.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-16 491.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 053.36 USD (4)
Aylık büyüme:
-4.88%
Yıllık tahmin:
-59.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31 617.21 USD
Maksimum:
44 688.84 USD (39.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.50% (44 659.65 USD)
Varlığa göre:
3.57% (4 533.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 202
XAUUSD 130
WS30 106
EURJPY 93
EURUSD 88
USDCAD 83
USDCHF 81
USDJPY 80
XTIUSD 78
GBPJPY 72
GBPUSD 54
EURAUD 51
FCHI40 49
EURGBP 48
UK100 44
XAGUSD 39
GDAXI 37
EURCHF 33
SP500 32
NZDCHF 28
NZDUSD 27
TSLA 26
GBPAUD 26
EURNZD 26
AUDJPY 24
GBPCHF 22
GBPNZD 22
GBPCAD 20
AUDUSD 18
CADJPY 16
NVDA 12
CADCHF 12
AUDCHF 12
AUDCAD 11
AMD 8
CHFJPY 8
GS 8
BA 5
AMZN 5
ZM 4
STOXX50E 4
JPM 3
MCD 2
AAPL 2
MSFT 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
SBUX 2
GBPNOK 1
GOOGL 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 5.9K
XAUUSD 32K
WS30 12K
EURJPY 1.2K
EURUSD -5.4K
USDCAD 10K
USDCHF 1.3K
USDJPY -8.9K
XTIUSD -9.8K
GBPJPY 5.8K
GBPUSD 362
EURAUD -3.2K
FCHI40 9.1K
EURGBP -1.2K
UK100 -88
XAGUSD -6.4K
GDAXI -1K
EURCHF 4.4K
SP500 -4.3K
NZDCHF -2.9K
NZDUSD -2.4K
TSLA 1.6K
GBPAUD 1.9K
EURNZD -886
AUDJPY -4.7K
GBPCHF -1.5K
GBPNZD 3.3K
GBPCAD -2.6K
AUDUSD -978
CADJPY -261
NVDA 1.3K
CADCHF -424
AUDCHF -2.3K
AUDCAD -394
AMD -255
CHFJPY -2K
GS -1.9K
BA 235
AMZN -269
ZM 94
STOXX50E 18
JPM -166
MCD 239
AAPL -82
MSFT 48
NZDCAD -298
EURCAD -417
SBUX 73
GBPNOK 0
GOOGL 185
NZDJPY 137
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 101K
XAUUSD 52K
WS30 7.6K
EURJPY 2.9K
EURUSD -1.7K
USDCAD 5.8K
USDCHF 598
USDJPY 4.3K
XTIUSD -1.6K
GBPJPY 6.9K
GBPUSD 2.1K
EURAUD 1.3K
FCHI40 17K
EURGBP -384
UK100 3.5K
XAGUSD -6K
GDAXI -124
EURCHF 2.2K
SP500 -40
NZDCHF 1.8K
NZDUSD -857
TSLA 5.8K
GBPAUD 2.3K
EURNZD -893
AUDJPY -1.6K
GBPCHF -665
GBPNZD 12K
GBPCAD -1.2K
AUDUSD -1K
CADJPY -572
NVDA 1.5K
CADCHF 23
AUDCHF -672
AUDCAD -110
AMD -618
CHFJPY -1.8K
GS -2.1K
BA 140
AMZN -316
ZM 95
STOXX50E 365
JPM -130
MCD 494
AAPL -336
MSFT 97
NZDCAD -79
EURCAD -561
SBUX 81
GBPNOK -377
GOOGL 191
NZDJPY 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 530.00 USD
En kötü işlem: -5 940 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 632.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -16 491.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.79 × 6196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Swing
İnceleme yok
2025.06.13 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MARKET HUNTER
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
127K
USD
35
0%
1 762
61%
83%
1.08
15.05
USD
39%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.