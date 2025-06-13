SignauxSections
Safarmurod Erkinovich Akhatov

MARKET HUNTER

Safarmurod Erkinovich Akhatov
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 756
Bénéfice trades:
1 087 (61.90%)
Perte trades:
669 (38.10%)
Meilleure transaction:
10 530.00 USD
Pire transaction:
-5 940.02 USD
Bénéfice brut:
338 923.37 USD (477 296 pips)
Perte brute:
-309 223.44 USD (268 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 632.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30 738.42 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
83.49%
Charge de dépôt maximale:
99.95%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
1 044 (59.45%)
Courts trades:
712 (40.55%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
16.91 USD
Bénéfice moyen:
311.80 USD
Perte moyenne:
-462.22 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-16 491.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-17 053.36 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.72%
Prévision annuelle:
-8.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31 617.21 USD
Maximal:
44 688.84 USD (39.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.50% (44 659.65 USD)
Par fonds propres:
2.59% (3 347.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 198
XAUUSD 130
WS30 106
EURJPY 92
EURUSD 88
USDCAD 83
USDCHF 81
USDJPY 80
XTIUSD 78
GBPJPY 71
GBPUSD 54
EURAUD 51
FCHI40 49
EURGBP 48
UK100 44
XAGUSD 39
GDAXI 37
EURCHF 33
SP500 32
NZDCHF 28
NZDUSD 27
TSLA 26
GBPAUD 26
EURNZD 26
AUDJPY 24
GBPCHF 22
GBPNZD 22
GBPCAD 20
AUDUSD 18
CADJPY 16
NVDA 12
CADCHF 12
AUDCHF 12
AUDCAD 11
AMD 8
CHFJPY 8
GS 8
BA 5
AMZN 5
ZM 4
STOXX50E 4
JPM 3
MCD 2
AAPL 2
MSFT 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
SBUX 2
GBPNOK 1
GOOGL 1
NZDJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 9K
XAUUSD 32K
WS30 12K
EURJPY 1.1K
EURUSD -5.4K
USDCAD 10K
USDCHF 1.3K
USDJPY -8.9K
XTIUSD -9.8K
GBPJPY 6K
GBPUSD 362
EURAUD -3.2K
FCHI40 9.1K
EURGBP -1.2K
UK100 -88
XAGUSD -6.4K
GDAXI -1K
EURCHF 4.4K
SP500 -4.3K
NZDCHF -2.9K
NZDUSD -2.4K
TSLA 1.6K
GBPAUD 1.9K
EURNZD -886
AUDJPY -4.7K
GBPCHF -1.5K
GBPNZD 3.3K
GBPCAD -2.6K
AUDUSD -978
CADJPY -261
NVDA 1.3K
CADCHF -424
AUDCHF -2.3K
AUDCAD -394
AMD -255
CHFJPY -2K
GS -1.9K
BA 235
AMZN -269
ZM 94
STOXX50E 18
JPM -166
MCD 239
AAPL -82
MSFT 48
NZDCAD -298
EURCAD -417
SBUX 73
GBPNOK 0
GOOGL 185
NZDJPY 137
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 102K
XAUUSD 52K
WS30 7.6K
EURJPY 2.8K
EURUSD -1.7K
USDCAD 5.8K
USDCHF 598
USDJPY 4.3K
XTIUSD -1.6K
GBPJPY 7K
GBPUSD 2.1K
EURAUD 1.3K
FCHI40 17K
EURGBP -384
UK100 3.5K
XAGUSD -6K
GDAXI -124
EURCHF 2.2K
SP500 -40
NZDCHF 1.8K
NZDUSD -857
TSLA 5.8K
GBPAUD 2.3K
EURNZD -893
AUDJPY -1.6K
GBPCHF -665
GBPNZD 12K
GBPCAD -1.2K
AUDUSD -1K
CADJPY -572
NVDA 1.5K
CADCHF 23
AUDCHF -672
AUDCAD -110
AMD -618
CHFJPY -1.8K
GS -2.1K
BA 140
AMZN -316
ZM 95
STOXX50E 365
JPM -130
MCD 494
AAPL -336
MSFT 97
NZDCAD -79
EURCAD -561
SBUX 81
GBPNOK -377
GOOGL 191
NZDJPY 201
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 530.00 USD
Pire transaction: -5 940 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 632.66 USD
Perte consécutive maximale: -16 491.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.79 × 6196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
Swissquote-Server
3.31 × 59
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 plus...
Swing
Aucun avis
2025.06.13 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.