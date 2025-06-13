SegnaliSezioni
Safarmurod Erkinovich Akhatov

MARKET HUNTER

Safarmurod Erkinovich Akhatov
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 089 (61.80%)
Loss Trade:
673 (38.20%)
Best Trade:
10 530.00 USD
Worst Trade:
-5 940.02 USD
Profitto lordo:
339 557.13 USD (477 507 pips)
Perdita lorda:
-313 046.05 USD (270 224 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 632.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30 738.42 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.49%
Massimo carico di deposito:
99.95%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
1 046 (59.36%)
Short Trade:
716 (40.64%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
15.05 USD
Profitto medio:
311.81 USD
Perdita media:
-465.15 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-16 491.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 053.36 USD (4)
Crescita mensile:
-3.99%
Previsione annuale:
-48.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31 617.21 USD
Massimale:
44 688.84 USD (39.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.50% (44 659.65 USD)
Per equità:
3.57% (4 533.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 202
XAUUSD 130
WS30 106
EURJPY 93
EURUSD 88
USDCAD 83
USDCHF 81
USDJPY 80
XTIUSD 78
GBPJPY 72
GBPUSD 54
EURAUD 51
FCHI40 49
EURGBP 48
UK100 44
XAGUSD 39
GDAXI 37
EURCHF 33
SP500 32
NZDCHF 28
NZDUSD 27
TSLA 26
GBPAUD 26
EURNZD 26
AUDJPY 24
GBPCHF 22
GBPNZD 22
GBPCAD 20
AUDUSD 18
CADJPY 16
NVDA 12
CADCHF 12
AUDCHF 12
AUDCAD 11
AMD 8
CHFJPY 8
GS 8
BA 5
AMZN 5
ZM 4
STOXX50E 4
JPM 3
MCD 2
AAPL 2
MSFT 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
SBUX 2
GBPNOK 1
GOOGL 1
NZDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 5.9K
XAUUSD 32K
WS30 12K
EURJPY 1.2K
EURUSD -5.4K
USDCAD 10K
USDCHF 1.3K
USDJPY -8.9K
XTIUSD -9.8K
GBPJPY 5.8K
GBPUSD 362
EURAUD -3.2K
FCHI40 9.1K
EURGBP -1.2K
UK100 -88
XAGUSD -6.4K
GDAXI -1K
EURCHF 4.4K
SP500 -4.3K
NZDCHF -2.9K
NZDUSD -2.4K
TSLA 1.6K
GBPAUD 1.9K
EURNZD -886
AUDJPY -4.7K
GBPCHF -1.5K
GBPNZD 3.3K
GBPCAD -2.6K
AUDUSD -978
CADJPY -261
NVDA 1.3K
CADCHF -424
AUDCHF -2.3K
AUDCAD -394
AMD -255
CHFJPY -2K
GS -1.9K
BA 235
AMZN -269
ZM 94
STOXX50E 18
JPM -166
MCD 239
AAPL -82
MSFT 48
NZDCAD -298
EURCAD -417
SBUX 73
GBPNOK 0
GOOGL 185
NZDJPY 137
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 101K
XAUUSD 52K
WS30 7.6K
EURJPY 2.9K
EURUSD -1.7K
USDCAD 5.8K
USDCHF 598
USDJPY 4.3K
XTIUSD -1.6K
GBPJPY 6.9K
GBPUSD 2.1K
EURAUD 1.3K
FCHI40 17K
EURGBP -384
UK100 3.5K
XAGUSD -6K
GDAXI -124
EURCHF 2.2K
SP500 -40
NZDCHF 1.8K
NZDUSD -857
TSLA 5.8K
GBPAUD 2.3K
EURNZD -893
AUDJPY -1.6K
GBPCHF -665
GBPNZD 12K
GBPCAD -1.2K
AUDUSD -1K
CADJPY -572
NVDA 1.5K
CADCHF 23
AUDCHF -672
AUDCAD -110
AMD -618
CHFJPY -1.8K
GS -2.1K
BA 140
AMZN -316
ZM 95
STOXX50E 365
JPM -130
MCD 494
AAPL -336
MSFT 97
NZDCAD -79
EURCAD -561
SBUX 81
GBPNOK -377
GOOGL 191
NZDJPY 201
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 530.00 USD
Worst Trade: -5 940 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 632.66 USD
Massima perdita consecutiva: -16 491.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.79 × 6196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
Swing
Non ci sono recensioni
2025.06.13 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MARKET HUNTER
30USD al mese
27%
0
0
USD
127K
USD
35
0%
1 762
61%
83%
1.08
15.05
USD
39%
1:200
Copia

