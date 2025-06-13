- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 089 (61.80%)
Loss Trade:
673 (38.20%)
Best Trade:
10 530.00 USD
Worst Trade:
-5 940.02 USD
Profitto lordo:
339 557.13 USD (477 507 pips)
Perdita lorda:
-313 046.05 USD (270 224 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 632.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30 738.42 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.49%
Massimo carico di deposito:
99.95%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
1 046 (59.36%)
Short Trade:
716 (40.64%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
15.05 USD
Profitto medio:
311.81 USD
Perdita media:
-465.15 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-16 491.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 053.36 USD (4)
Crescita mensile:
-3.99%
Previsione annuale:
-48.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31 617.21 USD
Massimale:
44 688.84 USD (39.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.50% (44 659.65 USD)
Per equità:
3.57% (4 533.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|202
|XAUUSD
|130
|WS30
|106
|EURJPY
|93
|EURUSD
|88
|USDCAD
|83
|USDCHF
|81
|USDJPY
|80
|XTIUSD
|78
|GBPJPY
|72
|GBPUSD
|54
|EURAUD
|51
|FCHI40
|49
|EURGBP
|48
|UK100
|44
|XAGUSD
|39
|GDAXI
|37
|EURCHF
|33
|SP500
|32
|NZDCHF
|28
|NZDUSD
|27
|TSLA
|26
|GBPAUD
|26
|EURNZD
|26
|AUDJPY
|24
|GBPCHF
|22
|GBPNZD
|22
|GBPCAD
|20
|AUDUSD
|18
|CADJPY
|16
|NVDA
|12
|CADCHF
|12
|AUDCHF
|12
|AUDCAD
|11
|AMD
|8
|CHFJPY
|8
|GS
|8
|BA
|5
|AMZN
|5
|ZM
|4
|STOXX50E
|4
|JPM
|3
|MCD
|2
|AAPL
|2
|MSFT
|2
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|2
|SBUX
|2
|GBPNOK
|1
|GOOGL
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|5.9K
|XAUUSD
|32K
|WS30
|12K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|-5.4K
|USDCAD
|10K
|USDCHF
|1.3K
|USDJPY
|-8.9K
|XTIUSD
|-9.8K
|GBPJPY
|5.8K
|GBPUSD
|362
|EURAUD
|-3.2K
|FCHI40
|9.1K
|EURGBP
|-1.2K
|UK100
|-88
|XAGUSD
|-6.4K
|GDAXI
|-1K
|EURCHF
|4.4K
|SP500
|-4.3K
|NZDCHF
|-2.9K
|NZDUSD
|-2.4K
|TSLA
|1.6K
|GBPAUD
|1.9K
|EURNZD
|-886
|AUDJPY
|-4.7K
|GBPCHF
|-1.5K
|GBPNZD
|3.3K
|GBPCAD
|-2.6K
|AUDUSD
|-978
|CADJPY
|-261
|NVDA
|1.3K
|CADCHF
|-424
|AUDCHF
|-2.3K
|AUDCAD
|-394
|AMD
|-255
|CHFJPY
|-2K
|GS
|-1.9K
|BA
|235
|AMZN
|-269
|ZM
|94
|STOXX50E
|18
|JPM
|-166
|MCD
|239
|AAPL
|-82
|MSFT
|48
|NZDCAD
|-298
|EURCAD
|-417
|SBUX
|73
|GBPNOK
|0
|GOOGL
|185
|NZDJPY
|137
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|101K
|XAUUSD
|52K
|WS30
|7.6K
|EURJPY
|2.9K
|EURUSD
|-1.7K
|USDCAD
|5.8K
|USDCHF
|598
|USDJPY
|4.3K
|XTIUSD
|-1.6K
|GBPJPY
|6.9K
|GBPUSD
|2.1K
|EURAUD
|1.3K
|FCHI40
|17K
|EURGBP
|-384
|UK100
|3.5K
|XAGUSD
|-6K
|GDAXI
|-124
|EURCHF
|2.2K
|SP500
|-40
|NZDCHF
|1.8K
|NZDUSD
|-857
|TSLA
|5.8K
|GBPAUD
|2.3K
|EURNZD
|-893
|AUDJPY
|-1.6K
|GBPCHF
|-665
|GBPNZD
|12K
|GBPCAD
|-1.2K
|AUDUSD
|-1K
|CADJPY
|-572
|NVDA
|1.5K
|CADCHF
|23
|AUDCHF
|-672
|AUDCAD
|-110
|AMD
|-618
|CHFJPY
|-1.8K
|GS
|-2.1K
|BA
|140
|AMZN
|-316
|ZM
|95
|STOXX50E
|365
|JPM
|-130
|MCD
|494
|AAPL
|-336
|MSFT
|97
|NZDCAD
|-79
|EURCAD
|-561
|SBUX
|81
|GBPNOK
|-377
|GOOGL
|191
|NZDJPY
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10 530.00 USD
Worst Trade: -5 940 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 632.66 USD
Massima perdita consecutiva: -16 491.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.79 × 6196
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.22 × 153
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|4.03 × 332
Swing
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
27%
0
0
USD
USD
127K
USD
USD
35
0%
1 762
61%
83%
1.08
15.05
USD
USD
39%
1:200