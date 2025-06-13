SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TrendKiller_MT5
Chi Man Suen

TrendKiller_MT5

Chi Man Suen
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 073
Kârla kapanan işlemler:
851 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (20.69%)
En iyi işlem:
5 244.02 USD
En kötü işlem:
-12 795.46 USD
Brüt kâr:
80 410.23 USD (370 917 pips)
Brüt zarar:
-58 722.40 USD (118 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
222 (19 157.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 157.41 USD (222)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
83.57%
Maks. mevduat yükü:
106.29%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
954 (88.91%)
Satış işlemleri:
119 (11.09%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
20.21 USD
Ortalama kâr:
94.49 USD
Ortalama zarar:
-264.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-12 133.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25 999.78 USD (7)
Aylık büyüme:
-15.92%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.38 USD
Maksimum:
33 442.95 USD (21.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.66% (33 417.29 USD)
Varlığa göre:
26.89% (32 725.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 282
NZDJPY 231
XAUUSD 185
GBPJPY 127
USDCHF 86
GBPCHF 51
AUDJPY 36
AUDCHF 21
XAGUSD 19
EURCHF 11
CHFJPY 11
EURJPY 11
NZDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -337
NZDJPY 7.4K
XAUUSD 7K
GBPJPY 2.7K
USDCHF 4.4K
GBPCHF 104
AUDJPY 629
AUDCHF 132
XAGUSD -1.2K
EURCHF 15
CHFJPY 765
EURJPY 103
NZDCHF 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 45K
NZDJPY 53K
XAUUSD 87K
GBPJPY 39K
USDCHF 12K
GBPCHF 4.6K
AUDJPY 2.6K
AUDCHF 4K
XAGUSD -927
EURCHF 214
CHFJPY 4.8K
EURJPY 1.2K
NZDCHF -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 244.02 USD
En kötü işlem: -12 795 USD
Maksimum ardışık kazanç: 222
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +19 157.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 133.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Darwinex-Live
0.60 × 1204
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
PrimeCodex-MT5
1.74 × 53
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
3.67 × 30
TickmillUK-Live
3.80 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
3.95 × 20
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
XMGlobal-MT5 2
4.47 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.65 × 17
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
6.33 × 99
FBS-Real
6.40 × 5
FPMarkets-Live
6.41 × 70
7 daha fazla...
Focus on Trend capturing.

Proved in past 11 years, strong profit taking ability.

İnceleme yok
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.65% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 05:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TrendKiller_MT5
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
122K
USD
17
97%
1 073
79%
84%
1.36
20.21
USD
27%
1:200
