Chi Man Suen

TrendKiller_MT5

Chi Man Suen
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 073
Bénéfice trades:
851 (79.31%)
Perte trades:
222 (20.69%)
Meilleure transaction:
5 244.02 USD
Pire transaction:
-12 795.46 USD
Bénéfice brut:
80 410.23 USD (370 917 pips)
Perte brute:
-58 722.40 USD (118 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
222 (19 157.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 157.41 USD (222)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
83.57%
Charge de dépôt maximale:
106.29%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
954 (88.91%)
Courts trades:
119 (11.09%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
20.21 USD
Bénéfice moyen:
94.49 USD
Perte moyenne:
-264.52 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-12 133.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-25 999.78 USD (7)
Croissance mensuelle:
-14.68%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.38 USD
Maximal:
33 442.95 USD (21.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.66% (33 417.29 USD)
Par fonds propres:
26.89% (32 725.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 282
NZDJPY 231
XAUUSD 185
GBPJPY 127
USDCHF 86
GBPCHF 51
AUDJPY 36
AUDCHF 21
XAGUSD 19
EURCHF 11
CHFJPY 11
EURJPY 11
NZDCHF 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -337
NZDJPY 7.4K
XAUUSD 7K
GBPJPY 2.7K
USDCHF 4.4K
GBPCHF 104
AUDJPY 629
AUDCHF 132
XAGUSD -1.2K
EURCHF 15
CHFJPY 765
EURJPY 103
NZDCHF 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 45K
NZDJPY 53K
XAUUSD 87K
GBPJPY 39K
USDCHF 12K
GBPCHF 4.6K
AUDJPY 2.6K
AUDCHF 4K
XAGUSD -927
EURCHF 214
CHFJPY 4.8K
EURJPY 1.2K
NZDCHF -6
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 244.02 USD
Pire transaction: -12 795 USD
Gains consécutifs maximales: 222
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +19 157.41 USD
Perte consécutive maximale: -12 133.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Darwinex-Live
0.60 × 1204
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
PrimeCodex-MT5
1.74 × 53
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
3.67 × 30
TickmillUK-Live
3.80 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
3.95 × 20
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
XMGlobal-MT5 2
4.47 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.65 × 17
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
6.33 × 99
FBS-Real
6.40 × 5
FPMarkets-Live
6.41 × 70
7 plus...
Focus on Trend capturing.

Proved in past 11 years, strong profit taking ability.

Aucun avis
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.65% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 05:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.