LU KUEI LIEH

MCA2000

LU KUEI LIEH
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
2 / 7.9K USD
büyüme başlangıcı: 2025 615%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
151 (72.24%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (27.75%)
En iyi işlem:
262.63 USD
En kötü işlem:
-335.97 USD
Brüt kâr:
9 601.98 USD (110 583 pips)
Brüt zarar:
-2 747.94 USD (25 696 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (2 316.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 316.05 USD (30)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
9.63%
Maks. mevduat yükü:
21.04%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
12.36
Alış işlemleri:
187 (89.47%)
Satış işlemleri:
22 (10.53%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
32.79 USD
Ortalama kâr:
63.59 USD
Ortalama zarar:
-47.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-389.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-443.75 USD (5)
Aylık büyüme:
63.24%
Yıllık tahmin:
767.34%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
394.36 USD
Maksimum:
554.34 USD (12.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.30% (554.34 USD)
Varlığa göre:
9.71% (320.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 163
EURUSD 33
USDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.9K
EURUSD -39
USDJPY -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 86K
EURUSD -934
USDJPY -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +262.63 USD
En kötü işlem: -336 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 316.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -389.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
6.50 × 2
Exness-Real
10.33 × 6
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
