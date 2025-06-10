SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MCA2000
LU KUEI LIEH

MCA2000

LU KUEI LIEH
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
2 / 7.9K USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 615%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
151 (72.24%)
Loss Trade:
58 (27.75%)
Best Trade:
262.63 USD
Worst Trade:
-335.97 USD
Profitto lordo:
9 601.98 USD (110 583 pips)
Perdita lorda:
-2 747.94 USD (25 696 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (2 316.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 316.05 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
9.63%
Massimo carico di deposito:
21.04%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
12.36
Long Trade:
187 (89.47%)
Short Trade:
22 (10.53%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
32.79 USD
Profitto medio:
63.59 USD
Perdita media:
-47.38 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-389.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-443.75 USD (5)
Crescita mensile:
81.09%
Previsione annuale:
983.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.36 USD
Massimale:
554.34 USD (12.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.30% (554.34 USD)
Per equità:
9.71% (320.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 163
EURUSD 33
USDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.9K
EURUSD -39
USDJPY -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 86K
EURUSD -934
USDJPY -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +262.63 USD
Worst Trade: -336 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 316.05 USD
Massima perdita consecutiva: -389.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
6.50 × 2
Exness-Real
10.33 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
