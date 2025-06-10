- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
151 (72.24%)
Loss Trade:
58 (27.75%)
Best Trade:
262.63 USD
Worst Trade:
-335.97 USD
Profitto lordo:
9 601.98 USD (110 583 pips)
Perdita lorda:
-2 747.94 USD (25 696 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (2 316.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 316.05 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
9.63%
Massimo carico di deposito:
21.04%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
12.36
Long Trade:
187 (89.47%)
Short Trade:
22 (10.53%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
32.79 USD
Profitto medio:
63.59 USD
Perdita media:
-47.38 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-389.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-443.75 USD (5)
Crescita mensile:
81.09%
Previsione annuale:
983.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.36 USD
Massimale:
554.34 USD (12.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.30% (554.34 USD)
Per equità:
9.71% (320.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|EURUSD
|33
|USDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.9K
|EURUSD
|-39
|USDJPY
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|86K
|EURUSD
|-934
|USDJPY
|-32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +262.63 USD
Worst Trade: -336 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 316.05 USD
Massima perdita consecutiva: -389.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|6.50 × 2
|
Exness-Real
|10.33 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
615%
2
7.9K
USD
USD
6.3K
USD
USD
32
99%
209
72%
10%
3.49
32.79
USD
USD
26%
1:500