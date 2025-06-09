- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 231
Kârla kapanan işlemler:
777 (63.11%)
Zararla kapanan işlemler:
454 (36.88%)
En iyi işlem:
16.60 USD
En kötü işlem:
-39.88 USD
Brüt kâr:
3 236.63 USD (110 115 pips)
Brüt zarar:
-3 029.62 USD (115 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (45.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.85 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.22%
Maks. mevduat yükü:
191.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
505 (41.02%)
Satış işlemleri:
726 (58.98%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
4.17 USD
Ortalama zarar:
-6.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-201.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.33 USD (19)
Aylık büyüme:
-56.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
863.61 USD (46.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.30% (863.78 USD)
Varlığa göre:
78.58% (258.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|230
|USDCAD
|230
|NZDCHF
|170
|CADCHF
|165
|EURCHF
|159
|AUDCAD
|97
|AUDUSD
|83
|AUDNZD
|63
|EURGBP
|33
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|50
|NZDCHF
|165
|CADCHF
|-191
|EURCHF
|390
|AUDCAD
|-129
|AUDUSD
|93
|AUDNZD
|-227
|EURGBP
|-2
|NZDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|1.8K
|USDCAD
|6.5K
|NZDCHF
|2.2K
|CADCHF
|-4.2K
|EURCHF
|9.3K
|AUDCAD
|-7.9K
|AUDUSD
|5.2K
|AUDNZD
|-19K
|EURGBP
|60
|NZDCAD
|200
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.60 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +45.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 1310
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.72 × 2060
|
itexsys-Platform
|1.22 × 9
|
RoboForex-ECN
|1.28 × 29
|
Exness-MT5Real10
|1.33 × 3
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
Opogroup-Server1
|1.85 × 27
|
FxPro-MT5 Live02
|1.96 × 49
|
VantageInternational-Live 4
|2.39 × 61
|
TitanFX-MT5-01
|2.96 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
Exness-MT5Real28
|4.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|6.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|6.67 × 3
|
FBSTradestone-Real
|6.75 × 8
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
ActivTradesCorp-Server
|9.66 × 155
|
FXGT-Live
|10.05 × 43
|
RoboForex-Pro
|10.15 × 179
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 500 USD.
İnceleme yok