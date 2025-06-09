SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Extreme S and R 10 Pairs 2
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R 10 Pairs 2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 231
Kârla kapanan işlemler:
777 (63.11%)
Zararla kapanan işlemler:
454 (36.88%)
En iyi işlem:
16.60 USD
En kötü işlem:
-39.88 USD
Brüt kâr:
3 236.63 USD (110 115 pips)
Brüt zarar:
-3 029.62 USD (115 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (45.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.85 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.22%
Maks. mevduat yükü:
191.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
505 (41.02%)
Satış işlemleri:
726 (58.98%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
4.17 USD
Ortalama zarar:
-6.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-201.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.33 USD (19)
Aylık büyüme:
-56.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
863.61 USD (46.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.30% (863.78 USD)
Varlığa göre:
78.58% (258.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 230
USDCAD 230
NZDCHF 170
CADCHF 165
EURCHF 159
AUDCAD 97
AUDUSD 83
AUDNZD 63
EURGBP 33
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 57
USDCAD 50
NZDCHF 165
CADCHF -191
EURCHF 390
AUDCAD -129
AUDUSD 93
AUDNZD -227
EURGBP -2
NZDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 1.8K
USDCAD 6.5K
NZDCHF 2.2K
CADCHF -4.2K
EURCHF 9.3K
AUDCAD -7.9K
AUDUSD 5.2K
AUDNZD -19K
EURGBP 60
NZDCAD 200
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.60 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +45.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.38 × 21
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
FusionMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 1310
ICMarketsSC-MT5-2
0.72 × 2060
itexsys-Platform
1.22 × 9
RoboForex-ECN
1.28 × 29
Exness-MT5Real10
1.33 × 3
Axiory-Live
1.63 × 83
Opogroup-Server1
1.85 × 27
FxPro-MT5 Live02
1.96 × 49
VantageInternational-Live 4
2.39 × 61
TitanFX-MT5-01
2.96 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
Exness-MT5Real28
4.67 × 3
Exness-MT5Real5
6.00 × 4
Exness-MT5Real31
6.67 × 3
FBSTradestone-Real
6.75 × 8
Tickmill-Live
8.81 × 21
ActivTradesCorp-Server
9.66 × 155
FXGT-Live
10.05 × 43
RoboForex-Pro
10.15 × 179
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 500 USD.


İnceleme yok
2025.09.26 16:08
No swaps are charged
2025.09.26 16:08
No swaps are charged
2025.09.26 14:55
No swaps are charged
2025.09.26 14:55
No swaps are charged
2025.09.26 13:55
No swaps are charged
2025.09.26 13:55
No swaps are charged
2025.09.26 09:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
