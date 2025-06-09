SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Extreme S and R 10 Pairs 2
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R 10 Pairs 2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 231
Bénéfice trades:
777 (63.11%)
Perte trades:
454 (36.88%)
Meilleure transaction:
16.60 USD
Pire transaction:
-39.88 USD
Bénéfice brut:
3 236.63 USD (110 115 pips)
Perte brute:
-3 029.62 USD (115 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (45.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.85 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.22%
Charge de dépôt maximale:
191.93%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
505 (41.02%)
Courts trades:
726 (58.98%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
4.17 USD
Perte moyenne:
-6.67 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-201.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-203.33 USD (19)
Croissance mensuelle:
-56.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
863.61 USD (46.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.30% (863.78 USD)
Par fonds propres:
78.58% (258.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 230
USDCAD 230
NZDCHF 170
CADCHF 165
EURCHF 159
AUDCAD 97
AUDUSD 83
AUDNZD 63
EURGBP 33
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 57
USDCAD 50
NZDCHF 165
CADCHF -191
EURCHF 390
AUDCAD -129
AUDUSD 93
AUDNZD -227
EURGBP -2
NZDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 1.8K
USDCAD 6.5K
NZDCHF 2.2K
CADCHF -4.2K
EURCHF 9.3K
AUDCAD -7.9K
AUDUSD 5.2K
AUDNZD -19K
EURGBP 60
NZDCAD 200
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.60 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +45.58 USD
Perte consécutive maximale: -201.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.38 × 21
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
FusionMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 1310
ICMarketsSC-MT5-2
0.72 × 2060
itexsys-Platform
1.22 × 9
RoboForex-ECN
1.28 × 29
Exness-MT5Real10
1.33 × 3
Axiory-Live
1.63 × 83
Opogroup-Server1
1.85 × 27
FxPro-MT5 Live02
1.96 × 49
VantageInternational-Live 4
2.39 × 61
TitanFX-MT5-01
2.96 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
Exness-MT5Real28
4.67 × 3
Exness-MT5Real5
6.00 × 4
Exness-MT5Real31
6.67 × 3
FBSTradestone-Real
6.75 × 8
Tickmill-Live
8.81 × 21
ActivTradesCorp-Server
9.66 × 155
FXGT-Live
10.05 × 43
RoboForex-Pro
10.15 × 179
8 plus...
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 500 USD.


Aucun avis
2025.09.26 16:08
2025.09.26 16:08
2025.09.26 14:55
2025.09.26 14:55
2025.09.26 13:55
2025.09.26 13:55
2025.09.26 09:42
2025.09.26 08:42
2025.09.26 08:42
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
2025.09.24 10:22
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 23:27
