Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.38 × 21 ICTrading-MT5-4 0.39 × 38 FusionMarkets-Live 0.40 × 10 ICMarketsSC-MT5-4 0.56 × 1310 ICMarketsSC-MT5-2 0.72 × 2060 itexsys-Platform 1.22 × 9 RoboForex-ECN 1.28 × 29 Exness-MT5Real10 1.33 × 3 Axiory-Live 1.63 × 83 Opogroup-Server1 1.85 × 27 FxPro-MT5 Live02 1.96 × 49 VantageInternational-Live 4 2.39 × 61 TitanFX-MT5-01 2.96 × 23 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 4 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 3 VantageInternational-Live 3.51 × 106 Exness-MT5Real28 4.67 × 3 Exness-MT5Real5 6.00 × 4 Exness-MT5Real31 6.67 × 3 FBSTradestone-Real 6.75 × 8 Tickmill-Live 8.81 × 21 ActivTradesCorp-Server 9.66 × 155 FXGT-Live 10.05 × 43 RoboForex-Pro 10.15 × 179 8 plus...