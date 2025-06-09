SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Extreme S and R 10 Pairs 2
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R 10 Pairs 2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 231
Profit Trade:
777 (63.11%)
Loss Trade:
454 (36.88%)
Best Trade:
16.60 USD
Worst Trade:
-39.88 USD
Profitto lordo:
3 236.63 USD (110 115 pips)
Perdita lorda:
-3 029.62 USD (115 641 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (45.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.85 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.22%
Massimo carico di deposito:
191.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
505 (41.02%)
Short Trade:
726 (58.98%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
4.17 USD
Perdita media:
-6.67 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-201.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.33 USD (19)
Crescita mensile:
-56.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
863.61 USD (46.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.30% (863.78 USD)
Per equità:
78.58% (258.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 230
USDCAD 230
NZDCHF 170
CADCHF 165
EURCHF 159
AUDCAD 97
AUDUSD 83
AUDNZD 63
EURGBP 33
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 57
USDCAD 50
NZDCHF 165
CADCHF -191
EURCHF 390
AUDCAD -129
AUDUSD 93
AUDNZD -227
EURGBP -2
NZDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 1.8K
USDCAD 6.5K
NZDCHF 2.2K
CADCHF -4.2K
EURCHF 9.3K
AUDCAD -7.9K
AUDUSD 5.2K
AUDNZD -19K
EURGBP 60
NZDCAD 200
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.60 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +45.58 USD
Massima perdita consecutiva: -201.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.38 × 21
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
FusionMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 1310
ICMarketsSC-MT5-2
0.72 × 2060
itexsys-Platform
1.22 × 9
RoboForex-ECN
1.28 × 29
Exness-MT5Real10
1.33 × 3
Axiory-Live
1.63 × 83
Opogroup-Server1
1.85 × 27
FxPro-MT5 Live02
1.96 × 49
VantageInternational-Live 4
2.39 × 61
TitanFX-MT5-01
2.96 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
Exness-MT5Real28
4.67 × 3
Exness-MT5Real5
6.00 × 4
Exness-MT5Real31
6.67 × 3
FBSTradestone-Real
6.75 × 8
Tickmill-Live
8.81 × 21
ActivTradesCorp-Server
9.66 × 155
FXGT-Live
10.05 × 43
RoboForex-Pro
10.15 × 179
8 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 500 USD.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
No swaps are charged
2025.09.26 16:08
No swaps are charged
2025.09.26 14:55
No swaps are charged
2025.09.26 14:55
No swaps are charged
2025.09.26 13:55
No swaps are charged
2025.09.26 13:55
No swaps are charged
2025.09.26 09:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati