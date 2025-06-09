- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 231
Profit Trade:
777 (63.11%)
Loss Trade:
454 (36.88%)
Best Trade:
16.60 USD
Worst Trade:
-39.88 USD
Profitto lordo:
3 236.63 USD (110 115 pips)
Perdita lorda:
-3 029.62 USD (115 641 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (45.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.85 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.22%
Massimo carico di deposito:
191.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
505 (41.02%)
Short Trade:
726 (58.98%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
4.17 USD
Perdita media:
-6.67 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-201.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.33 USD (19)
Crescita mensile:
-56.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
863.61 USD (46.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.30% (863.78 USD)
Per equità:
78.58% (258.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|230
|USDCAD
|230
|NZDCHF
|170
|CADCHF
|165
|EURCHF
|159
|AUDCAD
|97
|AUDUSD
|83
|AUDNZD
|63
|EURGBP
|33
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|50
|NZDCHF
|165
|CADCHF
|-191
|EURCHF
|390
|AUDCAD
|-129
|AUDUSD
|93
|AUDNZD
|-227
|EURGBP
|-2
|NZDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|1.8K
|USDCAD
|6.5K
|NZDCHF
|2.2K
|CADCHF
|-4.2K
|EURCHF
|9.3K
|AUDCAD
|-7.9K
|AUDUSD
|5.2K
|AUDNZD
|-19K
|EURGBP
|60
|NZDCAD
|200
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.60 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +45.58 USD
Massima perdita consecutiva: -201.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 1310
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.72 × 2060
|
itexsys-Platform
|1.22 × 9
|
RoboForex-ECN
|1.28 × 29
|
Exness-MT5Real10
|1.33 × 3
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
Opogroup-Server1
|1.85 × 27
|
FxPro-MT5 Live02
|1.96 × 49
|
VantageInternational-Live 4
|2.39 × 61
|
TitanFX-MT5-01
|2.96 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
Exness-MT5Real28
|4.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|6.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|6.67 × 3
|
FBSTradestone-Real
|6.75 × 8
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
ActivTradesCorp-Server
|9.66 × 155
|
FXGT-Live
|10.05 × 43
|
RoboForex-Pro
|10.15 × 179
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 500 USD.
