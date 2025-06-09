- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
824
Kârla kapanan işlemler:
588 (71.35%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (28.64%)
En iyi işlem:
45.24 AUD
En kötü işlem:
-48.00 AUD
Brüt kâr:
918.43 AUD (34 327 pips)
Brüt zarar:
-1 153.90 AUD (33 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (13.87 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
62.21 AUD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
19.53%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
530 (64.32%)
Satış işlemleri:
294 (35.68%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.29 AUD
Ortalama kâr:
1.56 AUD
Ortalama zarar:
-4.89 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-253.63 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.63 AUD (10)
Aylık büyüme:
-2.97%
Yıllık tahmin:
-39.17%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.48 AUD
Maksimum:
551.14 AUD (11.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.02% (552.56 AUD)
Varlığa göre:
5.45% (272.33 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|719
|GBPUSD
|61
|GBPCAD
|17
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-60
|GBPUSD
|-28
|GBPCAD
|-4
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|-53
|EURCAD
|9
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|-50
|AUDNZD
|-12
|GBPAUD
|34
|EURAUD
|-11
|AUDCHF
|13
|NZDCAD
|-13
|CADCHF
|-12
|AUDJPY
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|-490
|GBPCAD
|-852
|AUDCAD
|795
|AUDUSD
|-374
|EURCAD
|188
|GBPNZD
|-80
|GBPJPY
|-497
|AUDNZD
|-77
|GBPAUD
|193
|EURAUD
|-129
|AUDCHF
|78
|NZDCAD
|-70
|CADCHF
|-71
|AUDJPY
|-135
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.24 AUD
En kötü işlem: -48 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13.87 AUD
Maksimum ardışık zarar: -253.63 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 417
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
JunoMarkets-Server
|1.12 × 25
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.71 × 164
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.81 × 58
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.71 × 7
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
Using combination of a few EA's to slowly grow account with minimal drawdown.
The EA's concentrate mainly on EURUSD and its volatility and trades predominately in asian session.
Uses some of these EA's at low risk ratings mainly in asian market to try and keep dd down.
https://www.mql5.com/go?link=https://transactions.sendowl.com/stores/14832/227906
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
4.5K
AUD
AUD
33
71%
824
71%
20%
0.79
-0.29
AUD
AUD
11%
1:500