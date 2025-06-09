SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Algo Conservative
Peter Robert Lane

Algo Conservative

Peter Robert Lane
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
824
Kârla kapanan işlemler:
588 (71.35%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (28.64%)
En iyi işlem:
45.24 AUD
En kötü işlem:
-48.00 AUD
Brüt kâr:
918.43 AUD (34 327 pips)
Brüt zarar:
-1 153.90 AUD (33 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (13.87 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
62.21 AUD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
19.53%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
530 (64.32%)
Satış işlemleri:
294 (35.68%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.29 AUD
Ortalama kâr:
1.56 AUD
Ortalama zarar:
-4.89 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-253.63 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.63 AUD (10)
Aylık büyüme:
-2.97%
Yıllık tahmin:
-39.17%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.48 AUD
Maksimum:
551.14 AUD (11.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.02% (552.56 AUD)
Varlığa göre:
5.45% (272.33 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 719
GBPUSD 61
GBPCAD 17
AUDCAD 11
AUDUSD 3
EURCAD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -60
GBPUSD -28
GBPCAD -4
AUDCAD 8
AUDUSD -53
EURCAD 9
GBPNZD 10
GBPJPY -50
AUDNZD -12
GBPAUD 34
EURAUD -11
AUDCHF 13
NZDCAD -13
CADCHF -12
AUDJPY -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.6K
GBPUSD -490
GBPCAD -852
AUDCAD 795
AUDUSD -374
EURCAD 188
GBPNZD -80
GBPJPY -497
AUDNZD -77
GBPAUD 193
EURAUD -129
AUDCHF 78
NZDCAD -70
CADCHF -71
AUDJPY -135
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.24 AUD
En kötü işlem: -48 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13.87 AUD
Maksimum ardışık zarar: -253.63 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
JunoMarkets-Server
1.12 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.71 × 7
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 daha fazla...
Using combination of a few EA's to slowly grow account with minimal drawdown.

The EA's concentrate mainly on EURUSD and its volatility and trades predominately in asian session.


Uses some of these EA's at low risk ratings mainly in asian market to try and keep dd down.

https://www.mql5.com/go?link=https://transactions.sendowl.com/stores/14832/227906

2025.08.27 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.78% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 23:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo Conservative
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
4.5K
AUD
33
71%
824
71%
20%
0.79
-0.29
AUD
11%
1:500
