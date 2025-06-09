- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
824
Profit Trade:
588 (71.35%)
Loss Trade:
236 (28.64%)
Best Trade:
45.24 AUD
Worst Trade:
-48.00 AUD
Profitto lordo:
918.43 AUD (34 327 pips)
Perdita lorda:
-1 153.90 AUD (33 292 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (13.87 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
62.21 AUD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
19.53%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
530 (64.32%)
Short Trade:
294 (35.68%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.29 AUD
Profitto medio:
1.56 AUD
Perdita media:
-4.89 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-253.63 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-253.63 AUD (10)
Crescita mensile:
-2.97%
Previsione annuale:
-39.17%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
240.48 AUD
Massimale:
551.14 AUD (11.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.02% (552.56 AUD)
Per equità:
5.45% (272.33 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|719
|GBPUSD
|61
|GBPCAD
|17
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-60
|GBPUSD
|-28
|GBPCAD
|-4
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|-53
|EURCAD
|9
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|-50
|AUDNZD
|-12
|GBPAUD
|34
|EURAUD
|-11
|AUDCHF
|13
|NZDCAD
|-13
|CADCHF
|-12
|AUDJPY
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|-490
|GBPCAD
|-852
|AUDCAD
|795
|AUDUSD
|-374
|EURCAD
|188
|GBPNZD
|-80
|GBPJPY
|-497
|AUDNZD
|-77
|GBPAUD
|193
|EURAUD
|-129
|AUDCHF
|78
|NZDCAD
|-70
|CADCHF
|-71
|AUDJPY
|-135
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.24 AUD
Worst Trade: -48 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +13.87 AUD
Massima perdita consecutiva: -253.63 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 417
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
JunoMarkets-Server
|1.12 × 25
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.71 × 164
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.81 × 58
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.71 × 7
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
Using combination of a few EA's to slowly grow account with minimal drawdown.
The EA's concentrate mainly on EURUSD and its volatility and trades predominately in asian session.
Uses some of these EA's at low risk ratings mainly in asian market to try and keep dd down.
https://www.mql5.com/go?link=https://transactions.sendowl.com/stores/14832/227906
