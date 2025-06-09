SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Algo Conservative
Peter Robert Lane

Algo Conservative

Peter Robert Lane
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
ICMarketsAU-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
824
Profit Trade:
588 (71.35%)
Loss Trade:
236 (28.64%)
Best Trade:
45.24 AUD
Worst Trade:
-48.00 AUD
Profitto lordo:
918.43 AUD (34 327 pips)
Perdita lorda:
-1 153.90 AUD (33 292 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (13.87 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
62.21 AUD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
19.53%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
530 (64.32%)
Short Trade:
294 (35.68%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.29 AUD
Profitto medio:
1.56 AUD
Perdita media:
-4.89 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-253.63 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-253.63 AUD (10)
Crescita mensile:
-2.97%
Previsione annuale:
-39.17%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
240.48 AUD
Massimale:
551.14 AUD (11.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.02% (552.56 AUD)
Per equità:
5.45% (272.33 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 719
GBPUSD 61
GBPCAD 17
AUDCAD 11
AUDUSD 3
EURCAD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -60
GBPUSD -28
GBPCAD -4
AUDCAD 8
AUDUSD -53
EURCAD 9
GBPNZD 10
GBPJPY -50
AUDNZD -12
GBPAUD 34
EURAUD -11
AUDCHF 13
NZDCAD -13
CADCHF -12
AUDJPY -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.6K
GBPUSD -490
GBPCAD -852
AUDCAD 795
AUDUSD -374
EURCAD 188
GBPNZD -80
GBPJPY -497
AUDNZD -77
GBPAUD 193
EURAUD -129
AUDCHF 78
NZDCAD -70
CADCHF -71
AUDJPY -135
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.24 AUD
Worst Trade: -48 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +13.87 AUD
Massima perdita consecutiva: -253.63 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
JunoMarkets-Server
1.12 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.71 × 7
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Using combination of a few EA's to slowly grow account with minimal drawdown.

The EA's concentrate mainly on EURUSD and its volatility and trades predominately in asian session.


Uses some of these EA's at low risk ratings mainly in asian market to try and keep dd down.

https://www.mql5.com/go?link=https://transactions.sendowl.com/stores/14832/227906

Non ci sono recensioni
2025.08.27 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.78% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 23:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo Conservative
30USD al mese
-5%
0
0
USD
4.5K
AUD
33
71%
824
71%
20%
0.79
-0.29
AUD
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.