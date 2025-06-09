SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Algo Conservative
Peter Robert Lane

Algo Conservative

Peter Robert Lane
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
824
Bénéfice trades:
588 (71.35%)
Perte trades:
236 (28.64%)
Meilleure transaction:
45.24 AUD
Pire transaction:
-48.00 AUD
Bénéfice brut:
918.43 AUD (34 327 pips)
Perte brute:
-1 153.90 AUD (33 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (13.87 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.21 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
19.53%
Charge de dépôt maximale:
4.12%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
530 (64.32%)
Courts trades:
294 (35.68%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.29 AUD
Bénéfice moyen:
1.56 AUD
Perte moyenne:
-4.89 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-253.63 AUD)
Perte consécutive maximale:
-253.63 AUD (10)
Croissance mensuelle:
-3.23%
Prévision annuelle:
-39.17%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
240.48 AUD
Maximal:
551.14 AUD (11.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.02% (552.56 AUD)
Par fonds propres:
5.45% (272.33 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 719
GBPUSD 61
GBPCAD 17
AUDCAD 11
AUDUSD 3
EURCAD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -60
GBPUSD -28
GBPCAD -4
AUDCAD 8
AUDUSD -53
EURCAD 9
GBPNZD 10
GBPJPY -50
AUDNZD -12
GBPAUD 34
EURAUD -11
AUDCHF 13
NZDCAD -13
CADCHF -12
AUDJPY -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.6K
GBPUSD -490
GBPCAD -852
AUDCAD 795
AUDUSD -374
EURCAD 188
GBPNZD -80
GBPJPY -497
AUDNZD -77
GBPAUD 193
EURAUD -129
AUDCHF 78
NZDCAD -70
CADCHF -71
AUDJPY -135
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.24 AUD
Pire transaction: -48 AUD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +13.87 AUD
Perte consécutive maximale: -253.63 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 414
JunoMarkets-Server
0.79 × 24
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.37 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.86 × 159
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
LiteFinance-MT5-Live
7.15 × 53
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.71 × 7
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 plus...
Using combination of a few EA's to slowly grow account with minimal drawdown.

The EA's concentrate mainly on EURUSD and its volatility and trades predominately in asian session.


Uses some of these EA's at low risk ratings mainly in asian market to try and keep dd down.

https://www.mql5.com/go?link=https://transactions.sendowl.com/stores/14832/227906

Aucun avis
2025.08.27 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.78% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 23:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
