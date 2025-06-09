- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
824
Bénéfice trades:
588 (71.35%)
Perte trades:
236 (28.64%)
Meilleure transaction:
45.24 AUD
Pire transaction:
-48.00 AUD
Bénéfice brut:
918.43 AUD (34 327 pips)
Perte brute:
-1 153.90 AUD (33 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (13.87 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.21 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
19.53%
Charge de dépôt maximale:
4.12%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
530 (64.32%)
Courts trades:
294 (35.68%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.29 AUD
Bénéfice moyen:
1.56 AUD
Perte moyenne:
-4.89 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-253.63 AUD)
Perte consécutive maximale:
-253.63 AUD (10)
Croissance mensuelle:
-3.23%
Prévision annuelle:
-39.17%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
240.48 AUD
Maximal:
551.14 AUD (11.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.02% (552.56 AUD)
Par fonds propres:
5.45% (272.33 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|719
|GBPUSD
|61
|GBPCAD
|17
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-60
|GBPUSD
|-28
|GBPCAD
|-4
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|-53
|EURCAD
|9
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|-50
|AUDNZD
|-12
|GBPAUD
|34
|EURAUD
|-11
|AUDCHF
|13
|NZDCAD
|-13
|CADCHF
|-12
|AUDJPY
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|-490
|GBPCAD
|-852
|AUDCAD
|795
|AUDUSD
|-374
|EURCAD
|188
|GBPNZD
|-80
|GBPJPY
|-497
|AUDNZD
|-77
|GBPAUD
|193
|EURAUD
|-129
|AUDCHF
|78
|NZDCAD
|-70
|CADCHF
|-71
|AUDJPY
|-135
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +45.24 AUD
Pire transaction: -48 AUD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +13.87 AUD
Perte consécutive maximale: -253.63 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.60 × 414
|
JunoMarkets-Server
|0.79 × 24
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.37 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.86 × 159
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
LiteFinance-MT5-Live
|7.15 × 53
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.71 × 7
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
5 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Using combination of a few EA's to slowly grow account with minimal drawdown.
The EA's concentrate mainly on EURUSD and its volatility and trades predominately in asian session.
Uses some of these EA's at low risk ratings mainly in asian market to try and keep dd down.
https://www.mql5.com/go?link=https://transactions.sendowl.com/stores/14832/227906
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
USD
4.5K
AUD
AUD
33
71%
824
71%
20%
0.79
-0.29
AUD
AUD
11%
1:500