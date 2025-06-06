- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
522
Kârla kapanan işlemler:
373 (71.45%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (28.54%)
En iyi işlem:
5 342.37 USD
En kötü işlem:
-4 172.63 USD
Brüt kâr:
116 624.95 USD (102 406 pips)
Brüt zarar:
-55 043.17 USD (35 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (5 551.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25 697.93 USD (25)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
52.09%
Maks. mevduat yükü:
130.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.22
Alış işlemleri:
464 (88.89%)
Satış işlemleri:
58 (11.11%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
117.97 USD
Ortalama kâr:
312.67 USD
Ortalama zarar:
-369.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 560.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 446.39 USD (7)
Aylık büyüme:
20.21%
Yıllık tahmin:
245.18%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 779.04 USD
Maksimum:
11 802.77 USD (10.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.28% (11 753.01 USD)
Varlığa göre:
40.70% (53 422.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WS30
|442
|XTIUSD
|32
|AUDCAD
|8
|USDMXN
|7
|EURGBP
|7
|XAGUSD
|6
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|GBPNZD
|2
|STOXX50E
|2
|FCHI40
|2
|UK100
|2
|EURUSD
|1
|SP500
|1
|EURAUD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WS30
|64K
|XTIUSD
|1.7K
|AUDCAD
|-18
|USDMXN
|610
|EURGBP
|271
|XAGUSD
|132
|USDCHF
|-755
|USDCAD
|-253
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPNZD
|-1K
|STOXX50E
|-21
|FCHI40
|-267
|UK100
|-129
|EURUSD
|-97
|SP500
|203
|EURAUD
|-129
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WS30
|57K
|XTIUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-754
|USDMXN
|26K
|EURGBP
|1.4K
|XAGUSD
|666
|USDCHF
|-1.4K
|USDCAD
|-1.2K
|XAUUSD
|-12K
|GBPNZD
|-2K
|STOXX50E
|-126
|FCHI40
|-134
|UK100
|-533
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|345
|EURAUD
|-507
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 342.37 USD
En kötü işlem: -4 173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 551.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 560.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4485
|
PrimeCodex-MT5
|0.80 × 381
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BCS5-Real
|3.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.45 × 11
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
AdmiralMarkets-Live
|3.49 × 246
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|3.82 × 28
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.17 × 6
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
60%
0
0
USD
USD
164K
USD
USD
20
77%
522
71%
52%
2.11
117.97
USD
USD
41%
1:200