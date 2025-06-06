SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / US30VORTEX
Luis Antonio Herrera Oyarzun

US30VORTEX

Luis Antonio Herrera Oyarzun
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 60%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
522
Kârla kapanan işlemler:
373 (71.45%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (28.54%)
En iyi işlem:
5 342.37 USD
En kötü işlem:
-4 172.63 USD
Brüt kâr:
116 624.95 USD (102 406 pips)
Brüt zarar:
-55 043.17 USD (35 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (5 551.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25 697.93 USD (25)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
52.09%
Maks. mevduat yükü:
130.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.22
Alış işlemleri:
464 (88.89%)
Satış işlemleri:
58 (11.11%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
117.97 USD
Ortalama kâr:
312.67 USD
Ortalama zarar:
-369.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 560.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 446.39 USD (7)
Aylık büyüme:
20.21%
Yıllık tahmin:
245.18%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 779.04 USD
Maksimum:
11 802.77 USD (10.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.28% (11 753.01 USD)
Varlığa göre:
40.70% (53 422.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WS30 442
XTIUSD 32
AUDCAD 8
USDMXN 7
EURGBP 7
XAGUSD 6
USDCHF 3
USDCAD 3
XAUUSD 3
GBPNZD 2
STOXX50E 2
FCHI40 2
UK100 2
EURUSD 1
SP500 1
EURAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WS30 64K
XTIUSD 1.7K
AUDCAD -18
USDMXN 610
EURGBP 271
XAGUSD 132
USDCHF -755
USDCAD -253
XAUUSD -2.3K
GBPNZD -1K
STOXX50E -21
FCHI40 -267
UK100 -129
EURUSD -97
SP500 203
EURAUD -129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WS30 57K
XTIUSD 1.9K
AUDCAD -754
USDMXN 26K
EURGBP 1.4K
XAGUSD 666
USDCHF -1.4K
USDCAD -1.2K
XAUUSD -12K
GBPNZD -2K
STOXX50E -126
FCHI40 -134
UK100 -533
EURUSD -1.6K
SP500 345
EURAUD -507
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 342.37 USD
En kötü işlem: -4 173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 551.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 560.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.30 × 4485
PrimeCodex-MT5
0.80 × 381
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
TickmillUK-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.45 × 11
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.49 × 246
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
VantageFXInternational-Live
3.82 × 28
Pepperstone-MT5-Live01
4.17 × 6
Binary.com-Server
4.33 × 3
İnceleme yok
2025.09.26 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 23:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
