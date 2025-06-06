Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 16 Darwinex-Live 0.30 × 4485 PrimeCodex-MT5 0.80 × 381 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 TickmillUK-Live 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 BCS5-Real 3.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.00 × 2 XMGlobal-MT5 2 3.45 × 11 Swissquote-Server 3.48 × 58 AdmiralMarkets-Live 3.49 × 246 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 2 VantageFXInternational-Live 3.82 × 28 Pepperstone-MT5-Live01 4.17 × 6 Binary.com-Server 4.33 × 3