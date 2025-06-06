SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / US30VORTEX
Luis Antonio Herrera Oyarzun

US30VORTEX

Luis Antonio Herrera Oyarzun
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
520
Bénéfice trades:
372 (71.53%)
Perte trades:
148 (28.46%)
Meilleure transaction:
5 342.37 USD
Pire transaction:
-4 172.63 USD
Bénéfice brut:
114 368.45 USD (102 180 pips)
Perte brute:
-54 992.93 USD (35 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (5 551.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25 697.93 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
51.07%
Charge de dépôt maximale:
130.09%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.03
Longs trades:
462 (88.85%)
Courts trades:
58 (11.15%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
114.18 USD
Bénéfice moyen:
307.44 USD
Perte moyenne:
-371.57 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 560.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 446.39 USD (7)
Croissance mensuelle:
18.59%
Prévision annuelle:
225.58%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 779.04 USD
Maximal:
11 802.77 USD (10.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.28% (11 753.01 USD)
Par fonds propres:
40.70% (53 422.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WS30 440
XTIUSD 32
AUDCAD 8
USDMXN 7
EURGBP 7
XAGUSD 6
USDCHF 3
USDCAD 3
XAUUSD 3
GBPNZD 2
STOXX50E 2
FCHI40 2
UK100 2
EURUSD 1
SP500 1
EURAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WS30 62K
XTIUSD 1.7K
AUDCAD -18
USDMXN 610
EURGBP 271
XAGUSD 132
USDCHF -755
USDCAD -253
XAUUSD -2.3K
GBPNZD -1K
STOXX50E -21
FCHI40 -267
UK100 -129
EURUSD -97
SP500 203
EURAUD -129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WS30 57K
XTIUSD 1.9K
AUDCAD -754
USDMXN 26K
EURGBP 1.4K
XAGUSD 666
USDCHF -1.4K
USDCAD -1.2K
XAUUSD -12K
GBPNZD -2K
STOXX50E -126
FCHI40 -134
UK100 -533
EURUSD -1.6K
SP500 345
EURAUD -507
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 342.37 USD
Pire transaction: -4 173 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +5 551.63 USD
Perte consécutive maximale: -2 560.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.30 × 4485
PrimeCodex-MT5
0.80 × 381
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
TickmillUK-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.45 × 11
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.49 × 246
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
VantageFXInternational-Live
3.82 × 28
Pepperstone-MT5-Live01
4.17 × 6
Binary.com-Server
4.33 × 3
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 23:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
US30VORTEX
30 USD par mois
58%
0
0
USD
162K
USD
20
78%
520
71%
51%
2.07
114.18
USD
41%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.