SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / US30VORTEX
Luis Antonio Herrera Oyarzun

US30VORTEX

Luis Antonio Herrera Oyarzun
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 60%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
522
Profit Trade:
373 (71.45%)
Loss Trade:
149 (28.54%)
Best Trade:
5 342.37 USD
Worst Trade:
-4 172.63 USD
Profitto lordo:
116 624.95 USD (102 406 pips)
Perdita lorda:
-55 043.17 USD (35 034 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (5 551.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25 697.93 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
51.07%
Massimo carico di deposito:
130.09%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.22
Long Trade:
464 (88.89%)
Short Trade:
58 (11.11%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
117.97 USD
Profitto medio:
312.67 USD
Perdita media:
-369.42 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 560.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 446.39 USD (7)
Crescita mensile:
20.21%
Previsione annuale:
245.18%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 779.04 USD
Massimale:
11 802.77 USD (10.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.28% (11 753.01 USD)
Per equità:
40.70% (53 422.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WS30 442
XTIUSD 32
AUDCAD 8
USDMXN 7
EURGBP 7
XAGUSD 6
USDCHF 3
USDCAD 3
XAUUSD 3
GBPNZD 2
STOXX50E 2
FCHI40 2
UK100 2
EURUSD 1
SP500 1
EURAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WS30 64K
XTIUSD 1.7K
AUDCAD -18
USDMXN 610
EURGBP 271
XAGUSD 132
USDCHF -755
USDCAD -253
XAUUSD -2.3K
GBPNZD -1K
STOXX50E -21
FCHI40 -267
UK100 -129
EURUSD -97
SP500 203
EURAUD -129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WS30 57K
XTIUSD 1.9K
AUDCAD -754
USDMXN 26K
EURGBP 1.4K
XAGUSD 666
USDCHF -1.4K
USDCAD -1.2K
XAUUSD -12K
GBPNZD -2K
STOXX50E -126
FCHI40 -134
UK100 -533
EURUSD -1.6K
SP500 345
EURAUD -507
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 342.37 USD
Worst Trade: -4 173 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 551.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 560.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.30 × 4485
PrimeCodex-MT5
0.80 × 381
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
TickmillUK-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.45 × 11
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.49 × 246
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
VantageFXInternational-Live
3.82 × 28
Pepperstone-MT5-Live01
4.17 × 6
Binary.com-Server
4.33 × 3
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 23:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
US30VORTEX
30USD al mese
60%
0
0
USD
164K
USD
20
77%
522
71%
51%
2.11
117.97
USD
41%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.