- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
522
Profit Trade:
373 (71.45%)
Loss Trade:
149 (28.54%)
Best Trade:
5 342.37 USD
Worst Trade:
-4 172.63 USD
Profitto lordo:
116 624.95 USD (102 406 pips)
Perdita lorda:
-55 043.17 USD (35 034 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (5 551.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25 697.93 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
51.07%
Massimo carico di deposito:
130.09%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.22
Long Trade:
464 (88.89%)
Short Trade:
58 (11.11%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
117.97 USD
Profitto medio:
312.67 USD
Perdita media:
-369.42 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 560.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 446.39 USD (7)
Crescita mensile:
20.21%
Previsione annuale:
245.18%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 779.04 USD
Massimale:
11 802.77 USD (10.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.28% (11 753.01 USD)
Per equità:
40.70% (53 422.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WS30
|442
|XTIUSD
|32
|AUDCAD
|8
|USDMXN
|7
|EURGBP
|7
|XAGUSD
|6
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|GBPNZD
|2
|STOXX50E
|2
|FCHI40
|2
|UK100
|2
|EURUSD
|1
|SP500
|1
|EURAUD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WS30
|64K
|XTIUSD
|1.7K
|AUDCAD
|-18
|USDMXN
|610
|EURGBP
|271
|XAGUSD
|132
|USDCHF
|-755
|USDCAD
|-253
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPNZD
|-1K
|STOXX50E
|-21
|FCHI40
|-267
|UK100
|-129
|EURUSD
|-97
|SP500
|203
|EURAUD
|-129
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WS30
|57K
|XTIUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-754
|USDMXN
|26K
|EURGBP
|1.4K
|XAGUSD
|666
|USDCHF
|-1.4K
|USDCAD
|-1.2K
|XAUUSD
|-12K
|GBPNZD
|-2K
|STOXX50E
|-126
|FCHI40
|-134
|UK100
|-533
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|345
|EURAUD
|-507
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 342.37 USD
Worst Trade: -4 173 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 551.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 560.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4485
|
PrimeCodex-MT5
|0.80 × 381
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BCS5-Real
|3.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.45 × 11
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
AdmiralMarkets-Live
|3.49 × 246
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|3.82 × 28
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.17 × 6
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
