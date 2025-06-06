SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TTM Stable Swing 864
Chi Hang Lee

TTM Stable Swing 864

Chi Hang Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
211 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 1 629%
ICMarketsAU-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 983
Kârla kapanan işlemler:
5 313 (76.08%)
Zararla kapanan işlemler:
1 670 (23.92%)
En iyi işlem:
423.78 AUD
En kötü işlem:
-306.65 AUD
Brüt kâr:
26 676.72 AUD (1 468 279 pips)
Brüt zarar:
-15 759.03 AUD (622 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (52.80 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
504.48 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.81%
Maks. mevduat yükü:
4.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.13
Alış işlemleri:
3 472 (49.72%)
Satış işlemleri:
3 511 (50.28%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.56 AUD
Ortalama kâr:
5.02 AUD
Ortalama zarar:
-9.44 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 521.30 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 521.30 AUD (21)
Aylık büyüme:
1.94%
Yıllık tahmin:
25.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
586.29 AUD
Maksimum:
1 530.34 AUD (22.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.46% (664.94 AUD)
Varlığa göre:
27.82% (1 506.51 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1727
EURUSD 1705
AUDNZD 1699
AUDCAD 1105
AUDUSD 586
GBPUSD 84
EURNZD 37
EURGBP 19
USDJPY 4
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 2.4K
EURUSD 2.8K
AUDNZD 1.3K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 984
GBPUSD -634
EURNZD 58
EURGBP 51
USDJPY -32
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 55K
EURUSD 59K
AUDNZD 14K
AUDCAD 57K
AUDUSD 19K
GBPUSD -14K
EURNZD 1.1K
EURGBP -79
USDJPY -313
USDCAD 95
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +423.78 AUD
En kötü işlem: -307 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +52.80 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 521.30 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
JunoMarkets-Server
1.12 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.75 × 8
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Hello, welcome to TTM signal

  • 99% automated trading with manaul order management
  • Carefully selected entry point, only the safest entry would be entered, safe for the last 5 years
  • Smart MARTINGALE recovery system
  • Target 3%-5% per Month or 100-150% per Year
  • Typical Max Drawdown within 5-20%

  • Recommended leverage 1:500
  • Min deposit USD$3500
  • Suggestion to withdraw partial profit every month



İnceleme yok
2025.06.06 08:37
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TTM Stable Swing 864
Ayda 30 USD
1 629%
0
0
USD
5.2K
AUD
211
98%
6 983
76%
95%
1.69
1.56
AUD
61%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.