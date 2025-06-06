SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TTM Stable Swing 864
Chi Hang Lee

TTM Stable Swing 864

Chi Hang Lee
0 avis
Fiabilité
211 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 1 626%
ICMarketsAU-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 980
Bénéfice trades:
5 311 (76.08%)
Perte trades:
1 669 (23.91%)
Meilleure transaction:
423.78 AUD
Pire transaction:
-306.65 AUD
Bénéfice brut:
26 658.59 AUD (1 467 792 pips)
Perte brute:
-15 747.57 AUD (621 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (52.80 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
504.48 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
94.81%
Charge de dépôt maximale:
4.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.13
Longs trades:
3 469 (49.70%)
Courts trades:
3 511 (50.30%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
1.56 AUD
Bénéfice moyen:
5.02 AUD
Perte moyenne:
-9.44 AUD
Pertes consécutives maximales:
21 (-1 521.30 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 521.30 AUD (21)
Croissance mensuelle:
1.98%
Prévision annuelle:
24.04%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
586.29 AUD
Maximal:
1 530.34 AUD (22.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.46% (664.94 AUD)
Par fonds propres:
27.82% (1 506.51 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1727
EURUSD 1703
AUDNZD 1699
AUDCAD 1104
AUDUSD 586
GBPUSD 84
EURNZD 37
EURGBP 19
USDJPY 4
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 2.4K
EURUSD 2.8K
AUDNZD 1.3K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 984
GBPUSD -634
EURNZD 58
EURGBP 51
USDJPY -32
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 55K
EURUSD 59K
AUDNZD 14K
AUDCAD 57K
AUDUSD 19K
GBPUSD -14K
EURNZD 1.1K
EURGBP -79
USDJPY -313
USDCAD 95
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +423.78 AUD
Pire transaction: -307 AUD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +52.80 AUD
Perte consécutive maximale: -1 521.30 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 414
JunoMarkets-Server
0.79 × 24
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.37 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.86 × 159
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
LiteFinance-MT5-Live
7.15 × 53
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.75 × 8
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Hello, welcome to TTM signal

  • 99% automated trading with manaul order management
  • Carefully selected entry point, only the safest entry would be entered, safe for the last 5 years
  • Smart MARTINGALE recovery system
  • Target 3%-5% per Month or 100-150% per Year
  • Typical Max Drawdown within 5-20%

  • Recommended leverage 1:500
  • Min deposit USD$3500
  • Suggestion to withdraw partial profit every month



Aucun avis
2025.06.06 08:37
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TTM Stable Swing 864
30 USD par mois
1 626%
0
0
USD
5.2K
AUD
211
98%
6 980
76%
95%
1.69
1.56
AUD
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.